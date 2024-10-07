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Ekmeğe gizli gizli zam yapanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı cezayı kesiyor... 1 Milyon TL'ye kadar ödemek zorunda kalabilirsiniz!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.10.2024 11:26
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, un fiyatlarındaki artıştan dolayı ekmeğe zam gelmesi talebinde bulunmuştu. Ayrıca Çetin, bazı üyelerinin ekmeği 250 gram yapıp 12,5 liraya satmaya başladığını söylemiş ve zam gelmezse kontrolsüz bir fiyat artışı olabileceğine yönelik uyarıda bulunmuştu. Bugün Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Ekmeğe gizli gizli zam yapanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı cezayı kesiyor... 1 Milyon TL'ye kadar ödemek zorunda kalabilirsiniz!

Un fiyatlarını artması en çok fırıncıları etkiliyor. Bazı fırıncıların artan maliyetler karşısında gizli gizli zam yaptğına dair haberler yayılmıştı. Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer ve Avcılar gibi bazı bölgelerde bazı fırınlar, resmi olarak açıklanan 10 lira yerine ekmeği 12,5 liraya satmaya başladığı ve bu gayri resmi zam, ekmek fiyatlarının yüzde 25 oranında artmasına neden olduğu söylenmişti

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, " bazı üyeler ekmeği 250 gram yapıp 12,5 liraya satmaya başladı. Bu gidişle yılbaşına kadar fiyat 15 liraya çıkacak. Maliyetler daha da yükselirse ekmek fiyatı daha da artabilir” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı yazısında, ekmek fiyatlarının Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları tarafından yürürlüğe konulduğunu hatırlattı.

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1 MİLYON TL CEZA KESİLECEK

Bakanlık, şikayet alındığı takdirde denetimler Bakanlık tarafından yapılacağını duyurdu. Bakanlık, fahiş fiyat tespiti durumunda, idari para cezası uygulanacağını aktardı.

81 ilde yapılan denetimler sonucunda, fahiş fiyat uygulayanlara 100.000 TL'den 1.000.000 TL'ye varan tutarlarda idari para cezaları uygulanacağı belirtildi.

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Ticaret Bakanlığının X üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatı üzerinde yapılacak spekülatif fiyat hareketleri toplumun genel refahını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, piyasaya arz edilen ekmeklerin fiyat tarifeleri, Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları tarafından yürürlüğe konulmaktadır. Fiyat tarifeleri, ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlenmekte olup, belirlenen bu tarifelerin üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikayetler alındığı zaman gerekli denetlemeler Ticaret Bakanlığı denetleme ekipleri tarafından hemen yapılmaktadır.
Fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçları, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından "Haksız Fiyat Artışı" olarak değerlendirilmekte, ve gerekli idari para cezaları uygulamaya konulmaktadır. Bu çerçevede, İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışını yapan işyerlerine 100.000 TL'den 1.000.000 TL'ye varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, halkımızın temel gidası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz. Ticaret Bakanlığı olarak, çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte, ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız."

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Ekmeğe dev zam kapıda! Fırıncılar gizlice fiyat artırdı Ekmeğe dev zam kapıda! Fırıncılar gizlice fiyat artırdı
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Zam ekmek
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