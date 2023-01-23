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Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılardan o iddialara yanıt: 'Görüşme de zam da yok...'

23.01.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırıncılar artan maliyetler nedeniyle halihazırda 5 TL olan ekmek fiyatlarına zam yapılması için taleplerini dile getirmişti. Ekmek zammının şubat ayında görüşüleceği iddialarına Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı açıklık getirdi. Balcı, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek, "Görüşme de zam da yok" diye konuştu.

Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılardan o iddialara yanıt: 'Görüşme de zam da yok...'

Ekmeğe gelen son zammın ardından neredeyse tüm Türkiye'de fiyatlar 5 TL'ye sabitlenmişti. Ancak artan maliyetler yeni zam iddialarını gündeme getirince fırıncı derneklerinden açıklama geldi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, artan maliyetlere dikkat çekerek esnafın zam talebi olduğunu dile getirmesinin ardından Şubat ayı içerisinde konunun görüşüleceğini belirtmiş, bu da ekmeğe zam sinyali olarak yorumlanmıştı.

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Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı NTV'ye yaptığı açıklamasında, "Aralık ayında yaptığımız toplantıda ocak ve şubatta zammın gündemde olmadığını söylemiştik. Bugün de gündemimizde bir fiyat artışı söz konusu değil" dedi.

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KASIM AYINDAN BU YANA AYNI TARİFE

Ülke genelinde azami kilogram fiyatının 25 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Gram ve fiyat olarak değişiklik arz edebiliyor. 200 gram ekmek 5 liradan satılabiliyor. Bunun altında satanlar var ama en yüksek fiyat kilogramı 25 lira. Kasım ayından bu yana uygulanan fiyat uygulanıyor" diye konuştu.

ZAM İÇİN BELLİ BİR ZAMAN YOK

Balcı, "Bu fiyat Ocak ve Şubat'ta devam edecek. Şubat ayında görüşülecek herhangi bir konu yok. Ben konuyu oda başkanımızla da görüştüm. Ekmek fiyatında artış gündemimizde olan bir şey değil. Şu anda ekmeğin fiyat artışına yönelik bir çalışmamız ve görüşülecek bir ay ve gün belli değil. Giderlerimizi yakından takip ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

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