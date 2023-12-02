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Ekmeğe zam mı geliyor? O açıklama dikkat çekti... Asgari ücret detayı

02.12.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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Türkiye, açıklanacak yeni asgari ücreti merakla beklerken bu kez ekmek fiyatları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, asgari ücretin belirlenmesi ve maliyet artışlarından dolayı ocak ayında ekmeğin fiyatının yeniden artabileceğini söyledi.

Ekmeğe zam mı geliyor? O açıklama dikkat çekti... Asgari ücret detayı

Gözler, asgari ücrete gelecek zamma çevrildi. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gıda ürünlerinde fiyat artışları olup olmayacağı da merak edilirken ekmek fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

EKMEK FİYATINA ZAM MI GELECEK?

Halk TV'ye açıklama yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, megakentte farklılık gösteren ekmek fiyatlarına vurgu yaptı ve fiyat farklılıklarına karşı denetim yapılması gerektiğini belirtti. Balcı, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da da ekmeği 240-250 gram yapıp 10 TL'den satan işletmeler var. Bir ekmek 8 liraya satılıyorsa İstanbul'un her yerinde böyle olmalı. Gramı yüksek olsa bile 10 liradan satılması doğru değil. 4-5 ilçede 10 liradan satılıyor. Zincir markette 10 lira değil. Denetimlerle en kısa zamanda düzelmesi gerekiyor."

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"OCAKTA EKMEK FİYATLARINDA ARTIŞ OLABİLİR"

Balcı devamına "Maliyetler yükseliyor, un fiyatları yükseliyor, asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret farkı söz konusu olacak. Asgari ücrette ne kadar artış olursa çalışana verilen ücret o oranda artacak. Asgari ücretteki farktan un fiyatının sürekli artış göstermesi maliyet artışı ciddi maliyet artışı oluşturacak. Ocakta ekmek fiyatlarında artış olabilir" şeklinde konuştu.

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