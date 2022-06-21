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'Ekmek fiyatları 5 lira oldu' iddiası sonrası harekete geçtiler

21.06.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un bazı ilçelerinde resmi duyuru yapılmadan bugünden itibaren ekmek 5 liradan satılmaya başlandı. Ekmek fiyatlarının arttıran fırıncılar için Ticaret Bakanlığı ekipleri denetime çıktı. Kadıköy’de 220 gram ekmeği 5 liradan satışa sunan fırıncılara uyarılar yapılarak, tutanak tutuldu.

'Ekmek fiyatları 5 lira oldu' iddiası sonrası harekete geçtiler

İstanbul’da bazı fırın dükkanlarında resmi duyuru yapılmadan ekmeğin 5 liraya çıkarılmasının ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından Kadıköy’deki fırınlara denetim yapıldı.

Ekipler, fiyat etiketlerini kontrol ederken, ekmeğin gramajını tarttı.

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DENETİME TEPKİ GÖSTERDİLER

Ekmeğe usulsüz olarak zam yapan işletmelere şu an için ceza yazılmazken, konu hakkında tutanak tutularak uyarılarda bulunuldu. 220 gram ekmeği 5 liradan sattığı gerekçesiyle hakkında tutanak tutulan fırın işletmecisi, un fiyatlarının arttığını belirterek, yapılan denetime tepki gösterdi. (İHA)

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