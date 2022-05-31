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Ekmek fiyatları için flaş gelişme: Yarından itibaren sınırlama kalkıyor: Fiyatlar yükselecek…

31.05.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmek fiyatları üzerinde etkili olan un fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı. IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, un fiyatları üzerindeki TMO’nun sınırlamasının yarından itibaren kalkacağını ve çuvalı 260 TL olan unun artık mevcut piyasa fiyatları göz önüne alındığında kaba bir hesapla 400 TL civarında bir fiyattan satılmaya başlanacağını açıkladı.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, un fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. Ulusoy çuvalı 260 TL olan unun 31 Mayıs’tan sonra ortalama olarak 400 TL olacağını ifade etti.

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Bloomberg HT canlı yayınında konuşan Ulusoy, TMO’nun regülasyonun son bulması ile fiyatlarda artış olacağını belirterek, “Toprak Mahsulleri Ofisi‘nden tahsis edilen buğday karşılığı verilen taahhüt bugün itibarıyla son buluyor. Yani, 31 Mayıs itibarıyla un sanayicilerinin bu ürünleri 260 TL eden satma taahhüdü son buluyor. TMO’nun yaptığı açıklamalar ve piyasa oyuncularının da beklentisi sezonda böyle bir uygulama olmayacağı yönünde. Ton başına 3600 TL’lik fiyatta 260 TL’ye denk gelen un çuvalı, bugün Borsalarda işlem gören fiyatları baz alarak yaptığımız hesaplamalarımıza göre kabaca 400 TL'ye çıkacak” ifadelerini kullandı.

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“YIKICI SONUÇLAR DOĞURABİLİR”

Reuters’ta yer alan raporda Türkiye’de gıda fiyatlarında 2020 yılından bu yana yüzde 136 yükseliş yaşandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası kırılan tedarik zinciri fiyatları desteklerken analistler, “Buğday ithalatının neredeyse yarısını Ukrayna ve Rusya'dan yapan birçok ülke için yıkıcı sonuçlar doğurabilir” diyerek uyarıda bulundu.


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