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Ekmek fiyatları için orta yol bulundu! Zam aralık ayından sonra yapılacak! 'Asgari ücret belirleninceye kadar...'

01.11.2024 13:01
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Fırıncılar bir süredir ekmek fiyatlarının giderlerini karşılamadığı için zam talep ediyordu. Bazı bölgelerde ise fırıncıların ekmeğe zam yaptığı biliniyordu. Ticaret Bakanlığı ekmeğe zam gelmeyeceğini kendi kendine zam yapanlara ise ceza yazılacağını duyurmuştu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı konu ile ilgili, "Aralık sonuna kadar, asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil" dedi.

Ekmek fiyatları için orta yol bulundu! Zam aralık ayından sonra yapılacak! 'Asgari ücret belirleninceye kadar...'

Un fiyatlarındaki artıştan en çok fırıncılar etkileniyor. Un fiyatları artarken ekmek fiyatına zam gelmemesi fırıncıların giderlerini karşılamasını güçleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, un fiyatlarındaki artıştan dolayı ekmeğe zam gelmesi talebinde bulunmuştu. Ticaret Bakanlığı ise, konu ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

Bakanlık yaptığı açıklamasında, ekmek fiyatlarının Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları tarafından yürürlüğe konulduğu ve 81 ilde yapılan denetimler sonucunda, fahiş fiyat uygulayanlara 100.000 TL'den 1.000.000 TL'ye varan tutarlarda idari para cezaları uygulanacağı belirtilmilşti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülkedeki buğday üretimi ve kalitesinden dolayı un fiyatlarında ciddi bir yükselme olduğunu söyledi.

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"BU AY BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Ekim başından önce alınan unun çuval fiyatının 630 lira olduğunu, söz konusu ay içinde bu fiyatın 820 lira bandına çıktığını bildiren Balcı, "Ekmekte yalnızca unda değil, diğer girdilerde de artışlar meydana geldiği için ilgili bakanlıkların sektörü toplayarak görüşme yapması gerektiğini ve bu ay içinde bir fiyat değişikliği olmayacağını ifade ettik" diye konuştu.

UN FİYATINA İNDİRİM GELİNCE EKMEĞE ZAM ERTELENDİ

Balcı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir görüşme yaptıklarını ve sektörün sıkıntılarını dile getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizden sonra un sanayicilerini dinlediler. Ticaret Bakanı'mızın ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Bakanlık yetkilileriyle birlikte un sanayicileri sektörüyle yaptıkları toplantıda, 820 lira olan un fiyatını 720 lira ve 760 lira bandına çekme kararı aldılar. Bunu da bize ifade ettiler. Buradan un sanayicilerimize de teşekkür ediyorum. Bugüne kadar nasıl fırıncı esnafımız elini taşın altına koyduysa halkın temel gıdası olan ekmek konusunda, özellikle fiyat konusunda her zaman en az seviyede bunu yansıtmaya çalıştıysa bugün yapılan çalışma da onu gösterdi. Yani 'Un fiyatı 820 lira oldu, dolayısıyla Bunun ekmeğe yansıması bu kadar, ekmek fiyatı bu olacak' diye çalışma yapmaktan daha ziyade, soruna çözüm odaklı çalışma yapıldı."

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Sadece ekmek konusunda değil, sektörün sorunları konusunda da girişimleri olduğunu vurgulayan Balcı, ilgili bakanlıkların bu konuda da gerekli duyarlılıkları gösterdiklerini dile getirdi.

"FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Balcı, tarladan sofraya gıda güvenliğini özellikle ekmekte sağlamaları gerektiğine dikkati çekerek, sokakta, cami önünde, pazar yerlerinde ekmek satılmasına müsaade edildiği takdirde bunun üründeki güvenilirliği ortadan kaldıracağını anlattı.

Birinci önceliklerinin sağlıklı ve hijyenik ortamda, kaliteli ekmek üretmek olduğuna işaret eden Balcı, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin birçok vilayetinden buraya gelen başkanlarımızla toplantı yaptık. Un fiyatının 820 lira bandından 720-760 lira bandına gelmesiyle birlikte fırıncı esnafımız da her zaman olduğu gibi bu sefer de gerektiği özveriyi gösteriyor. Biz bu ay sonuna kadar Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 50 liranın üzerinde olmayacağını ifade etmiştik. Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil."

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"EKMEK FİYATINDA HASSAS DAVRANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Balcı, bu fiyatlar dışında uygulamanın fahiş fiyata girdiğini belirterek, bu konuda cezaların çok ağır olduğu uyarısında bulundu.
Hiçbir esnafın mağdur olmasını istemediklerini dile getiren Balcı, "Hiçbir esnafımızın da buna tevessül edeceğine ihtimal vermiyorum. İnşallah bu samimiyeti bizimle birlikte gösteren un sanayicileri de bunu yıl sonuna kadar devam ettirmiş olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Herkesin yıl sonuna kadar karından fedakarlık yapması gerektiğine dikkati çeken Balcı, şunları kaydetti:
"Temel gıda maddesi olduğu için ekmek fiyatı konusunda çok hassas davranıyoruz. Gerek biz gerek bakanlıklar ne gerekiyorsa o yapıldı fiyat konusunda. Bu hassasiyeti de göstermeye devam ediyoruz. Yıl sonunda yapılacak artışın da makul olması konusunda bugüne kadar nasıl hassas davrandıysak yine davranacağız, halkımızın da bizi anlayışla karşılayacağını ümit ediyorum."
AA

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Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır
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ekmek ekmek fiyatı
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