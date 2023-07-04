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Ekmek fiyatlarına yeni zam! Gramajı düşecek fiyatı artacak... Türkiye Fırıncılar Federasyonu duyurdu: 200-220 gram ekmek 7,5 TL!

04.07.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeğe zamla ilgili milyonları ilgilendiren açıklama geldi. 'Ekmek 10 TL olacak' iddiaları sonrası bir açıklama yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu, yeni fiyatlar için çalışmalarını sürdürüyor. Ekmeğin bu ay içerisinde gramajının düşürülerek, fiyatının artacağı öğrenildi. Peki zam sonrası ekmek kaç TL olacak? İşte yeni ekmek fiyatı...

Ekmek fiyatlarına yeni zam! Gramajı düşecek fiyatı artacak... Türkiye Fırıncılar Federasyonu duyurdu: 200-220 gram ekmek 7,5 TL!

Ekmek zammıyla ilgili yeni gelişme... '10 TL olacak' söylentileri iyiden iyiye yayılırken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmeğe zam açıklaması geldi.

EKMEKTE GRAMAJ DÜŞECEK FİYAT ARTACAK

Şu an 240 gram ekmek İstanbul'da 6 TL'den satılırken, yeni düzenlemeyle birlikte ekmeğin gramı düşecek, fiyatıysa artacak.

TÜRKİYE FIRINCILAR FEDERASYONU AÇIKLADI

Show Haber'de yer alan habere göre, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, yeni fiyatlar için çalışmalarını sürdürürken; ekmeğin Türkiye genelindeki kilo fiyatının 35,5 TL'yi geçmemesi bekleniyor.

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EKMEK 7,5 TL OLACAK

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun açıkladığı kilo hesabına göre 200-220 gram ekmeğin fiyatının 7,5 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

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Geçen yıl 360 TL'ye alınan bir unun bugün 650 TL'ye; yine geçen yıl 230 TL'ye alınan mayanın 350 TL'ye yükseldiğini belirten fırıncılar, zam kararının gerekli olduğunu savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Zam ekmek

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