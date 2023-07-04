Ekmek fiyatlarına yeni zam! Gramajı düşecek fiyatı artacak... Türkiye Fırıncılar Federasyonu duyurdu: 200-220 gram ekmek 7,5 TL!

Ekmek zammıyla ilgili yeni gelişme... '10 TL olacak' söylentileri iyiden iyiye yayılırken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmeğe zam açıklaması geldi.
Şu an 240 gram ekmek İstanbul'da 6 TL'den satılırken, yeni düzenlemeyle birlikte ekmeğin gramı düşecek, fiyatıysa artacak.
Show Haber'de yer alan habere göre, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, yeni fiyatlar için çalışmalarını sürdürürken; ekmeğin Türkiye genelindeki kilo fiyatının 35,5 TL'yi geçmemesi bekleniyor.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun açıkladığı kilo hesabına göre 200-220 gram ekmeğin fiyatının 7,5 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Geçen yıl 360 TL'ye alınan bir unun bugün 650 TL'ye; yine geçen yıl 230 TL'ye alınan mayanın 350 TL'ye yükseldiğini belirten fırıncılar, zam kararının gerekli olduğunu savundu.