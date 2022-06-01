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Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bakanlık açıkladı: Uygun fiyatla buğday satışı devam edecek

01.06.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığından, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) un regülasyon uygulamalarına Haziran ayından itibaren tekrar devam edilmesinin uygun görüldüğü bildirilerek, "Bu kapsamda fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bakanlık açıkladı: Uygun fiyatla buğday satışı devam edecek

Bakanlığın sosyal medya hesabından un fiyatlarında aşırı fiyat artış beklentilerinin oluştuğu yönünde spekülasyonlar yapıldığının gözlenmesi üzerine konuya ilişkin açıklama yapıldı.

TMO aracılığıyla geçen yıl un regülasyon çalışmasıyla unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafına ulaşması sağlandığı hatırlatılan açıklamada, "Ülkemiz buğday üretimi 2022 yılında hava koşullarının da olumlu gitmesiyle geçen yılın yüzde 10,5 üzerinde 19,5 milyon ton, toplam hububat üretiminin de geçen yılında geçen yılın yüzde 15,7 üzerinde 36,9 milyon ton olması beklenmektedir. Buğday ve arpa hasadı lokal olarak başlamış olup hasat edilen yerlerde verimin geçen yılın üzerinde olduğu müşahede edilmektedir." değerlendirilmesi yapıldı.

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Ancak gelinen noktada buğday hasadının yapıldığı Haziran-Ağustos dönemi için piyasada un fiyatlarında aşırı fiyat artış beklentilerinin oluştuğu yönünde spekülasyonlar yapıldığının gözlendiğine dikkati çekilerek şunlar kaydedildi:

"Yapılan bu spekülasyonların tüketicilerimizi olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli değerlendirmeler birlikte yapılarak, TMO'nun un regülasyon uygulamalarına Haziran ayından itibaren tekrar devam edilmesi uygun görülmüştür.

Bu kapsamda fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecektir. Piyasalar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yakından takip edilmeye devam edilecek olup piyasa istikrarına yönelik gereken tüm tedbirler alınacaktır."


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