Ekmekteki hile deşifre oldu: Harekete geçildi

Gıda sahtekarları gıda ürünlerine karıştırdıkları hilelerle vatandaşı türlü yöntemlerle aldatma çabalarına devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığı da denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak tam buğday ekmeğindeki bir hilenin de deşifre olduğu öğrenildi. Bununla ilgili yeni bir düzenlemenin düğmesine basıldığı aktarıldı.

Hande Dağ

Gıda sahtekarları dur durak bilmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da denetimlere ara vermeden devam ediyor. Tam buğday ekmeğindeki son hile de deşifre oldu. Yeni düzenlemenin de düğmesine basıldı. İşte detaylar...

BAKANLIĞIN RADARINDAN KAÇAMADILAR

Show Haber'de yer alan habere göre; sucuğa kıymaya kanatlı eti, zeytinyağına tohum yağıyla hile karıştırılmasının ardından en sonunda renklendirme oyunuyla ekmeği de hedef aldıkları ancak Bakanlığın radarından kaçamadıkları aktarıldı.

"UNUN RENGİNİ KOYULAŞTIRIYOR"

Haberde mikrofon uzatılan kişi "Dark malt denilen bir madde var. Bu kavrulmuş malt unu. Unun rengini koyulaştırıyor, siyahlaştırıyor. İnsanlar da bunu tam buğday ekmeği diye alabiliyorlar" dedi.

Son yıllarda tam buğday ekmeğine talep arttı, gıda sahtekarlarının da bunu kaçırmadığı öğrenildi. Beyaz ekmeğin içine kavrulmuş malt unu ya da nohut unu ekleyerek rengini siyah ve kahverengi yapmaya başladıkları aktarıldı.

Haberde konuşan kişi "Ekmeğin rengi sütlü kahve değil de biraz daha böyle gri gibi bir renk alıyor. Daha büyük gösteriyor. Daha hacimli gösteriyor. İnsanlar küçük yerine büyük gözükeni almak istiyor" dedi.

Bakanlığın ise o hileyi deşifre ettiği ve yasaklamak için kolları sıvadığı aktarıldı. Hazırlanan taslak kapsamında beyaz ekmeğe siyah ve kahverengi veren tüm bileşenlerin yasaklanacağı kaydedildi.

Üstelik o bileşenlerin insan sağlığına tehlikeli olabilecek miktarda kullanılabildiği de belirtildi. Haberde konuşan kişi "Yüksek oranda kullanıldığı zaman bir kanserojen madde üreme ihtimali yüksek" ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemenin çok yakında hayata geçmesinin beklendiği de belirtildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

