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Ekonomi dünyasının gözü bu toplantıda! Bakan Şimşek'ten açıklama: 'Çok verimli geçti'

15.12.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İspanya'daki temaslarıyla ilgili olarak görüşmelerin çok verimli geçtiğini ifade ederek "Yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar" dedi.

Ekonomi dünyasının gözü bu toplantıda! Bakan Şimşek'ten açıklama: 'Çok verimli geçti'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılarla toplantılarına devam ediyor. Temaslarına İspanya'da devam eden Bakan Şimşek, "Küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti" dedi.

Bakan Şimşek şunları ifade etti:

"Uluslararası yatırımcı toplantılarımız İspanya’da devam ediyor.

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde, küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti.

Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar.

Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi.

Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak."


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Mehmet Şimşek
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