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Ekonomi Koordinasyon Kurulu harekete geçiyor! Yastık altı altın için yeni hamle

27.09.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, dijital para çalışmalarındaki son durumu değerlendirmek üzere yarın bir kez daha Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya gelecek.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu harekete geçiyor! Yastık altı altın için yeni hamle

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, finans teması çerçevesinde; yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK) başta olmak üzere, yatırımların finansmanı, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, dijital para çalışmalarında son durum, katılım finans çerçeve kanunu çalışmaları ile Aile ve Gençlik Bankası değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Altın

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