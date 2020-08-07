Ekonomi ve finans kuruluşları tetikte

Piyasaları tedirgin eden yükseliş sonrası Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği dün akşam olağanüstü bir toplantı düzenledi.Merkez Bankası ile Türkiye Bankalar Birliği'nin dün akşam düzenlediği olağanüstü toplantı sonrası Türkiye Bankalar Birliği bu sabah bir açıklama yaptı. İşbirliğine vurgu yapılan açıklamada, "toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınan kararların değerlendirildiği" belirtildi.

Toplantıda banka genel müdürlerinin görüşlerini aktardığı, ardından da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in de salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptığı vurgulandı.