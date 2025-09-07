FİNANS

Ekonomide kritik gün belli oldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu... OVP açıklanıyor, 3 yıllık yol haritası netleşiyor

Ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritasını şekillendiren OVP için kritik gün belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Yarın düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritamızı şekillendiren Orta Vadeli Programı açıklıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın düzenlenecek basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritasını şekillendiren Orta Vadeli Programın açıklanacağını duyurdu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yarın saat 09.00'da düzenleyecekleri basın toplantısıyla OVP'yi açıklayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz. Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız." (AA)

