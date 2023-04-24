FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ekonomide vaat yarışı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu peş peşe açıklamıştı ama... "Büyük bir fark göremiyorum"

Ekonomide vaat yarışı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu peş peşe açıklamıştı ama... "Büyük bir fark göremiyorum"

24.04.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 20 gün kala cumhurbaşkanı adayları vaatlerini peş peşe açıklarken, özellikle son günlerde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun verdikleri sözler gündem oldu. İki lider de ekonomik vaatlerini kamuoyuyla paylaşırken, verilen sözlerin seçmen üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu. Söz konusu vaatler arasındaki farklılık ve benzerliklere dikkat çeken Türkiye Raporu Araştırma Direktörü Can Selçuki, önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomide vaat yarışı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu peş peşe açıklamıştı ama... "Büyük bir fark göremiyorum"

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayımını sürdürürken, cumhurbaşkanı adayları da vaatlerini açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz gazı sonrası '1 yıl boyunca bedava doğal gaz' vaadinde bulunurken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bayram ikramiyesine zam ve aile sigortası sözü gelmişti.

VAATLERİN SEÇMEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Seçimlere 20 gün gibi bir süre kalırken, adaylar tarafından verilen vaatlerin seçmen nezdinde nasıl bir etki yaptığı ya da yapacağı merak ediliyor.

Habertürk'te katıldığı canlı yayında seçim gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Raporu Araştırma Direktörü Can Selçuki, verilen sözlerin seçmen üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Selçuki'nin dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"ÇOK BÜYÜK BİR FARK GÖREMİYORUM"

"Ekonomi vaatleri arasında ben çok büyük bir fark göremiyorum. Önde giden iki cumhurbaşkanı adayının ekonomik vaatlerini değerlendirdiğimizde kısa vadede hane halkına rahatlama getirtecek vaatlerde benzeşiyorlar. İkisi de para harcıyor.

"ESAS FARKLILAŞTIKLARI YER..."

Kılıçdaroğlu aile sigortası vaadiyle ise farklılaşırken esas farklılaştıkları yer ise çözüm getirecek yerler.

gfjfj

Kılıçdaroğlu makro ekonomik olarak Türkiye'nin risk birimini düşürmek istiyor. Böylece yatırımcıyı ülkeye çekip refahı artırmayı planlıyor.

Erdoğan ise 14 Mayıs'ta kazanması durumunda aynı hedefle olmakla birlikte tam aksine düşük faizle yeni ekonomik modelini uygulamaya devam edeceklerini söyledi."

Sıfır otomobilde ‘euro’ zammı kapıda! Sıfır otomobilde ‘euro’ zammı kapıda!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ'den Tuzla'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama!TOKİ'den Tuzla'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama!
Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!
Togg’un tamir sürecinde detaylar netleşti: Yapılacak ilk şey… Togg’un tamir sürecinde detaylar netleşti: Yapılacak ilk şey…
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Transparan giyen Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Transparan giyen Çağla Şimşek göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Dilan Polat'ın estetiksiz halini görenler inanamadı!

Dilan Polat'ın estetiksiz halini görenler inanamadı!

Süper minisiyle poz verdi! “Bu güzellik çok fazla”

Süper minisiyle poz verdi! “Bu güzellik çok fazla”

Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!

Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!

Sıfır otomobilde ‘euro’ zammı kapıda!

Sıfır otomobilde ‘euro’ zammı kapıda!

TOKİ'den Tuzla'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama!

TOKİ'den Tuzla'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.