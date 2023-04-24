Ekonomide vaat yarışı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu peş peşe açıklamıştı ama... "Büyük bir fark göremiyorum"

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayımını sürdürürken, cumhurbaşkanı adayları da vaatlerini açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz gazı sonrası '1 yıl boyunca bedava doğal gaz' vaadinde bulunurken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bayram ikramiyesine zam ve aile sigortası sözü gelmişti.

VAATLERİN SEÇMEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Seçimlere 20 gün gibi bir süre kalırken, adaylar tarafından verilen vaatlerin seçmen nezdinde nasıl bir etki yaptığı ya da yapacağı merak ediliyor.

Habertürk'te katıldığı canlı yayında seçim gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Raporu Araştırma Direktörü Can Selçuki, verilen sözlerin seçmen üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Selçuki'nin dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"ÇOK BÜYÜK BİR FARK GÖREMİYORUM"

"Ekonomi vaatleri arasında ben çok büyük bir fark göremiyorum. Önde giden iki cumhurbaşkanı adayının ekonomik vaatlerini değerlendirdiğimizde kısa vadede hane halkına rahatlama getirtecek vaatlerde benzeşiyorlar. İkisi de para harcıyor.

"ESAS FARKLILAŞTIKLARI YER..."

Kılıçdaroğlu aile sigortası vaadiyle ise farklılaşırken esas farklılaştıkları yer ise çözüm getirecek yerler.

Kılıçdaroğlu makro ekonomik olarak Türkiye'nin risk birimini düşürmek istiyor. Böylece yatırımcıyı ülkeye çekip refahı artırmayı planlıyor.

Erdoğan ise 14 Mayıs'ta kazanması durumunda aynı hedefle olmakla birlikte tam aksine düşük faizle yeni ekonomik modelini uygulamaya devam edeceklerini söyledi."