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Sıfır otomobilde ‘euro’ artışı kapıda! Kredi seçeneği boşa çıktı: Bir hafta sonra yüzde 3, seçim sonrasında...

24.04.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euro kurundaki artış yurt içi piyasalarda zam olarak etkisini Mayıs ayında göstermeye başlayacak. Bu anlamda ilk zam haberi ise sıfır otomobil fiyatları için geldi. Bir süredir sakin seyreden euro/TL’nin son 1 ayda yüzde 4 yükselmesi ile sıfır araç fiyatlarına Mayıs ayında ortalama yüzde 3 zam yapılacağı belirtiliyor. Asıl zamların ise seçim sonrasında olacağı ifade ediliyor. İkinci el otomobilde de fiyatlar artmaya başladı.

Sıfır otomobilde ‘euro’ artışı kapıda! Kredi seçeneği boşa çıktı: Bir hafta sonra yüzde 3, seçim sonrasında...

Sıfır otomobil fiyatları için yeni zamlar kapıda. Geçtiğimiz bir ayda üç kez zamlanan otomobil fiyatları uzun bir süredir neredeyse stabil seyrediyordu. Ancak ağırlıklı olarak Euro kuruna bağlı otomobil fiyatları için zam rallisinin yeniden başlayacağına dair sinyaller gelmeye başladı. Küresel ekonomide ve yurt içindeki gelişmelerle döviz kurları son 1,5 aydır yükseliş hızını arttırdı. Özellikle son 1 ayda Euro kuru yüzde 4,05 artarak 21,53’e çıkarken, dolar kuru ise aynı dönemde yüzde 1,96 artarak 19,40’a yükseldi. Asıl zamların seçim sonrasında olacağı öngörülüyor.

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MAYIS AYINDA FİYAT LİSTELERİNE YANSIYACAK

Ekonomi Gazetesi’nden Aysek Yücel’in haberine göre, sektör temsilcileri kur artışını Mayıs ayında fiyatlara yansıtmaya başlayacaklarını açıkladı. Hemen hemen her marka kur artışı için Mayıs başına tarih veriyor. Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan da fiyat artışları için gelecek haftaya işaret işaret etti.

Gülan, “Markalar henüz kur artışını fiyatlara yansıtmadı. Ancak bir yandan kur artarken bir yandan piyasada para bulmanın maliyeti de arttı. Fiyatlara yansıyacaktır. Markaların yüzde 2 ila yüzde 3 arasında zam yapacağını öngörüyoruz. Olağan dışı bir baskı olmadıkça markaların kur artışını fiyatlara yansıtmak için mayısı bekleyeceğini tahmin ediyoruz. Seçim öncesi temkinli zam yapacaklarını ve otomobil fiyatlarının haftaya yaklaşık 3 arasında artacağını öngörüyoruz. Zaten markalarda fazla stok da yok” diye konuştu.

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“KUR ARTIŞINI HENÜZ YANSITMADIK”

Zam sonrası ÖTV dilimi değişen otomobillerde fiyat artışı daha yüksek oranlarda olacak. Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş ise “Henüz kur artışını fiyatlarımıza yansıtmadık. Bu ayki teslimatlarımız tamamlandıktan sonra yansıtmış olacağız” dedi.
Otomotiv analiz şirketi Cardata’nın verilerine göre sıfır otomobil fiyatları Mart 2022-Mart 2023 arasında ortalama yüzde 70 arttı. Zamlar sonrası vergi dilimi değişen bazı modellerde ise bu oran yüzde 100’ü aşıyor.

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İKİNCİ ELDE FİYAT ARTIŞI BAŞLADI

Rekora rağmen arz talebin gerisinde kalınca talebin önemli bir kısmı ikinci el araçlara yöneldi. Son açıklanan verilere göre, ikinci el otomobil satışları Ocak-Şubat döneminde yüzde 64 artışla 1.4 milyon adete ulaşmıştı. Alım gücünün düşmesi, bayram ve yaz aylarının yaklaşması da ikinci el piyasasında satışları artıran diğer nedenler arasında. Artan talep fiyatları da yukarı çekti. Fiyatlar ise ilk 3 ayda yüzde 15 arttı. Sektör temsilcileri ise ikinci elde, “Enflasyon, kur ve faiz üçgeninin seyri fiyatları da etkileyecek” yorumunu yapıyor. Bu yıl sonuna kadar ise sıfır araç tedariğinde yüksek oranda bir değişim beklemediklerini dile getiriyor.

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Öte yandan Türkiye’de otomobil fiyatları artmaya devam ederken, Avrupa, Çin ve ABD gibi pazarlarda fiyatlar düşüyor. Fiyatlardaki düşüşte talepteki azalmasının yanı sıra Çin’in rekabetçi fiyatlarla pazara sunduğu elektrikli araç atağı etkili.

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TÜKETİCİ, KREDİ SEÇENEĞİNİ KULLANAMIYOR

Otomotivciler, uzun süredir sektörün en büyük sıkıntılarından biri olan tüketicinin krediye erişiminde yaşanan zorlukların daha da arttığını dile getirdi. Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, “Kullanılabilen kredi tutarı, ödeme vadesinin düşürülmesi ve faiz oranlarının artması gibi sebeplerle tüketici kredi seçeneğini kullanamıyor. Bu durum sıfır ve ikinci el araç sektörünün hareketliliğini olumsuz etkiliyor” dedi.

Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş ise konuyla ilgili “Kredi imkanları esnetildiği ve genişletildiği takdirde ikinci el araç satışları bu yıl 8 milyona kadar çıkar” dedi.


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sıfır otomobil

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