FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1,7 artışla 97,9 oldu

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,7 artışla 97,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1,7 artışla 97,9 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda 96,3 iken ağustosta yüzde 1,7 artarak 97,9 oldu. Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 yükselişle 84,3'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,7 artışla 100,6 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,1 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,8 yükselişle 108,8 olurken inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4 düşüşle 85,3 değerini aldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
IBAN detayını son anda fark edince kurtuldu! TOKİ’nin ‘İlk Evim, İlk Arsam’ projesine başvuracaktı…IBAN detayını son anda fark edince kurtuldu! TOKİ’nin ‘İlk Evim, İlk Arsam’ projesine başvuracaktı…
Altında son durum! Gram ve çeyrek fiyatı...Altında son durum! Gram ve çeyrek fiyatı...

Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven Endeksi tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Sebebi belli oldu

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Sebebi belli oldu

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Mesai saatleri ile ilgili flaş adım! Haftada 4 günlük çalışmaya geçiyorlar…

Mesai saatleri ile ilgili flaş adım! Haftada 4 günlük çalışmaya geçiyorlar…

İstanbul'dan köye döndü! Eksiği fark edip satın aldı, talep yağdı

İstanbul'dan köye döndü! Eksiği fark edip satın aldı, talep yağdı

Japonya ve Güney Kore'ye satılıyor, yemeye doymuyorlar!

Japonya ve Güney Kore'ye satılıyor, yemeye doymuyorlar!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.