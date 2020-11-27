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Ekonomik güven endeksi azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.11.2020 10:26 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi, Kasım ayında yüzde 3,5 oranında azalarak 89,5 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini paylaştı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ekim ayında 92,8 iken, Kasım ayında yüzde 3,5 oranında azalarak 89,5 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Kasım ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında azalarak 107,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 oranında azalarak 77,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,7 oranında azalarak 79,0 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi aynı seviyede kalarak 95,0 değerini aldı.

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