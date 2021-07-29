Ekonomik güven endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, endeks Temmuz ayında bir önceki aya göre %2.3 artışla 100.1 değerini aldı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Endeks en son Mayıs 2018'de ekonomik duruma ilişkin iyimserliği yansıtan 100 değerini aşarak 101.7 değerini almıştı.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağlaması nedeniyle öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

Ekonomik güven endeksi koronavirüs endişeleriyle Nisan 2020'de sert düşüşlerle 58.4 değerini almış ve endeks tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.

Kaynak: Reuters



