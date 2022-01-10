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Ekonomik Kaygılar Salgını Gölgeledi

10.01.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir ankete göre, ekonomik kaygılar COVID-19 pandemisi ile ilgili endişeleri geride bıraktı

Yeni bir ankete göre, ekonomik kaygılar COVID-19 pandemisi ile ilgili endişeleri geride bıraktı.

Associated Press ve araştırma kuruluşu NORC tarafından yapılan anket, ABD'deki yetişkinlerin yüzde 68'inin ekonomiyi 2022'de hükümetin ele almasını istedikleri ilk beş sorun arasında gördüğünü, ankete katılanların yalnızca yüzde 33'ünün COVID-19’u öncelikli sorun olarak gördüklerini ortaya koydu.

Ekonomik kaygılar arasında işsizlik, istihdam, borç, bütçe açığı, devlet harcamaları, bütçe, yoksulluk, açlık, evsizlik, vergiler, vergi reformu, enflasyon, genel olarak ekonomi ve diğer ekonomik konular yer alıyor.

AP'ye göre, bir yıl önce ankete katılanların yüzde 53'ü COVID-19'u en büyük öncelik olarak belirtmiş ve yüzde 68'i de ekonomi için aynı kaygıyı dile getirmişti.

Anket sonuçları, hızla yükselen enflasyon ve ülke çapında tüketicileri etkileyen tedarik zinciri darboğazlarının damgasını vurduğu aylardan sonra geldi.

Bir dizi temel mal ve hizmete yönelik enflasyonu belirleyen Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım ayında 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Son ankete katılanların yüzde 80’i iç meselelerle ilgilendiklerini söylerken, yüzde 44'ü dış politika meselelerine, yüzde 24'ü kişisel mali meselelere, yüzde 59'u COVID-19’un da aralarında olduğu sağlık hizmetlerine işaret etti. Ankete katılanların yüzde 26'sı siyaseti en büyük endişe kaynağı olarak belirtti. Katılımcıların yalnızca yüzde 2'si terörizmin ana öncelik olduğunu söyledi.

Ancak federal hükümetin bu konularda ilerleme kaydetmesine olan güven düşük görünüyor. Ankete katılanların yüzde 74’ü hükümetin ekonomiyle ilgili sorunları ele alacağından nispeten emin olduklarını veya hiç emin olmadıklarını söylerken, yüzde 56'sı aynı şeyi COVID-19 için söyledi.

Anket, 2 Aralık ile 7 Aralık tarihleri arasında 1.089 yetişkinle yapıldı. Anketin hata payı yüzde 4,1 puan.

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