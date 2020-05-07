Ekonomik sıkıntı çekenlere devletten farklı yardım seçenekleri! İşte şartlar...

Koronavirüsün en vahim tablolarının yaşandığı Avrupa ülkelerinin aksine Türkiye'de salgını kontrol altına almak için tedbirler daha kısa sürede alındı. Salgında risk grubunda değerlendirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş ve altı kişilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kişilerin bir araya gelerek kalabalık oluşturmasını önlemek amacıyla kafe, restoran, eğlence merkezleri, lokanta ve AVM'ler kapatıldı. Yakın temasın olduğu berber, kuaför ve güzellik salonları kapatıldı.

Salgının bulaşma hızını azaltmak ve pandemiyi kontrol altına almak için yapılan düzenlemeler ekonomide durgunluk yaşanmasına neden oldu. Ekonominin aldığı darbe ise vatandaşları etkilemeye başladı. Başta ihtiyaç sahibi kişiler olmak üzere, vatandaşlara ve işletmelere koronavirüsle mücadelede devlet destekleri verilmeye devam ediyor. Peki, devletin sağladığı destekler nelerdir?

PANDEMİ SOSYAL YARDIM PARASI

11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklandı. Açıklanan paket kapsamında sosyal ve ekonomik yükün azaltılması için ihtiyaç sahibi kişilere destek verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Pandemi Sosyal Destek Programı" devreye sokulmuştur. Mart ayından itibaren başlatılan sosyal yardımlarda ilk 2 faz tamamlanmıştır.