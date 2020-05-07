FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ekonomik sıkıntı çekenlere devletten farklı yardım seçenekleri! İşte şartlar...

Ekonomik sıkıntı çekenlere devletten farklı yardım seçenekleri! İşte şartlar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2020 13:56 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını küresel ekonomiyi adeta altüst etti. Yaşanan küresel salgın karşısında devletler ulusal ekonomi paketlerini devreye sokmaya başladı. Bilinmeyen bir virüs olması nedeniyle tam bir tedavisi ve aşısı bulunmayan koronavirüs, başta ekonomi olmak üzere hayatın birçok alanına darbe vurdu.

Ekonomik sıkıntı çekenlere devletten farklı yardım seçenekleri! İşte şartlar...

Koronavirüsün en vahim tablolarının yaşandığı Avrupa ülkelerinin aksine Türkiye'de salgını kontrol altına almak için tedbirler daha kısa sürede alındı. Salgında risk grubunda değerlendirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş ve altı kişilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kişilerin bir araya gelerek kalabalık oluşturmasını önlemek amacıyla kafe, restoran, eğlence merkezleri, lokanta ve AVM'ler kapatıldı. Yakın temasın olduğu berber, kuaför ve güzellik salonları kapatıldı.

Salgının bulaşma hızını azaltmak ve pandemiyi kontrol altına almak için yapılan düzenlemeler ekonomide durgunluk yaşanmasına neden oldu. Ekonominin aldığı darbe ise vatandaşları etkilemeye başladı. Başta ihtiyaç sahibi kişiler olmak üzere, vatandaşlara ve işletmelere koronavirüsle mücadelede devlet destekleri verilmeye devam ediyor. Peki, devletin sağladığı destekler nelerdir?

PANDEMİ SOSYAL YARDIM PARASI

11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklandı. Açıklanan paket kapsamında sosyal ve ekonomik yükün azaltılması için ihtiyaç sahibi kişilere destek verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Pandemi Sosyal Destek Programı" devreye sokulmuştur. Mart ayından itibaren başlatılan sosyal yardımlarda ilk 2 faz tamamlanmıştır.

İlk fazda halihazırda sosyal yardım alan 2.1 milyon; ikinci fazda 2.3 milyon aileye 1000 TL değerinde sosyal yardım ödemesi yapılmıştır. Gelinen 3. faz aşamasında ise ilk iki fazın aksine e-Devlet kapısı üzerinden kişilerin başvurularını iletmesine imkan tanınmıştır.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İhtiyaç sahibi ailelere sunulan Pandemi Sosyal Yardım desteği için e-Devlet kapısına entgre edilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sayfası kullanılmaktadır. Başvurular için T.C kimlik numarasının son hanesi:

0 olanlar Pazartesi,
2 olanlar Salı,
4 olanlar Çarşamba,
6 olanlar Perşembe ve
8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabilir.
Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir kısıtlama olmadan başvuru yapmak mümkün.

Pandemi Sosyal Yardım başvurusu sorgulaması için ise e-Devlet ile entegre edilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" sayfası kullanılmaktadır.

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ

Belirlenen perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6 ay ertelendi.
Türkiye içindeki şehirleri kapsayacak şekilde hava yolu ulaşımında 3 ay süre ile KDV oranı %18'den %1'e düşürüldü.
500 bin TL'nin altındaki konut alımlarında kredilendirebilir miktar %80'den %90'a yükseltildi. Asgari peşinat %10'a düşürüldü.
Konaklama vergisi Kasım ayının sonuna kadar uygulanmayacak.
Kovid-19 salgını nedeniyle nakit akışı bozulan işletmelerin bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri 3 ay boyunca ertelendi.
Kısa çalışma ödeneği devreye sokulacak ve kişilerin daha hızlı bir şekilde yararlanması adına şartları yeniden düzenlendi.
En düşük emekli maaşı 1500 TL'ye yükseltildi.
Kamu bankaları 76 yaş ve üzerindeki vatandaşların emekli maaşı ödemelerini talep etmeleri durumunda evlerinde yapacak.
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 65 ve yaş üzerindeki vatandaşlara koruyucu maske ve kolonya dağıtılacak.
Vatandaşlar ve işletmeler daha kolay bir şekilde krediye erişebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
O ödemeler yarın hesaplara yatırılıyorO ödemeler yarın hesaplara yatırılıyor
Anne ve babalara müjde! Devletten çocuk başına 600 TL'ye varan destek ödemesi...Anne ve babalara müjde! Devletten çocuk başına 600 TL'ye varan destek ödemesi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüs bitmeyecek

Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüs bitmeyecek

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Dolarda tarihi günler! İşte yeni rakamlar...

Dolarda tarihi günler! İşte yeni rakamlar...

Dün zam gelmişti, bugün indirim

Dün zam gelmişti, bugün indirim

BDDK'den manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yönetmelik

BDDK'den manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yönetmelik

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

2 bin 153 sözleşmeli personel için başvuru tarihi belli oldu

2 bin 153 sözleşmeli personel için başvuru tarihi belli oldu

Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Mayıs'ta başlıyor

O ödemeler yarın hesaplara yatırılıyor

Fırsatçılar yine iş başında! Ateş ölçerlerin fiyatı 70 liradan 700 liraya çıktı

Fiyatı 70 liradan 700 liraya çıktı

Fiyatı 4 liraya düştü! İhracat kapanınca limon halde kaldı

Fiyatı 4 liraya düştü! Alan yok

Motorinde 7 kuruş indirim bekleniyor

Dün zam gelmişti, bugün indirim

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.