Ekonomik sıkıntı çekenlere devletten farklı yardım seçenekleri! İşte şartlar...

Koronavirüsün en vahim tablolarının yaşandığı Avrupa ülkelerinin aksine Türkiye'de salgını kontrol altına almak için tedbirler daha kısa sürede alındı. Salgında risk grubunda değerlendirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş ve altı kişilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kişilerin bir araya gelerek kalabalık oluşturmasını önlemek amacıyla kafe, restoran, eğlence merkezleri, lokanta ve AVM'ler kapatıldı. Yakın temasın olduğu berber, kuaför ve güzellik salonları kapatıldı.
Salgının bulaşma hızını azaltmak ve pandemiyi kontrol altına almak için yapılan düzenlemeler ekonomide durgunluk yaşanmasına neden oldu. Ekonominin aldığı darbe ise vatandaşları etkilemeye başladı. Başta ihtiyaç sahibi kişiler olmak üzere, vatandaşlara ve işletmelere koronavirüsle mücadelede devlet destekleri verilmeye devam ediyor. Peki, devletin sağladığı destekler nelerdir?
11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklandı. Açıklanan paket kapsamında sosyal ve ekonomik yükün azaltılması için ihtiyaç sahibi kişilere destek verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Pandemi Sosyal Destek Programı" devreye sokulmuştur. Mart ayından itibaren başlatılan sosyal yardımlarda ilk 2 faz tamamlanmıştır.
İlk fazda halihazırda sosyal yardım alan 2.1 milyon; ikinci fazda 2.3 milyon aileye 1000 TL değerinde sosyal yardım ödemesi yapılmıştır. Gelinen 3. faz aşamasında ise ilk iki fazın aksine e-Devlet kapısı üzerinden kişilerin başvurularını iletmesine imkan tanınmıştır.
İhtiyaç sahibi ailelere sunulan Pandemi Sosyal Yardım desteği için e-Devlet kapısına entgre edilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sayfası kullanılmaktadır. Başvurular için T.C kimlik numarasının son hanesi:
0 olanlar Pazartesi,
2 olanlar Salı,
4 olanlar Çarşamba,
6 olanlar Perşembe ve
8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabilir.
Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir kısıtlama olmadan başvuru yapmak mümkün.
Pandemi Sosyal Yardım başvurusu sorgulaması için ise e-Devlet ile entegre edilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" sayfası kullanılmaktadır.
Belirlenen perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6 ay ertelendi.
Türkiye içindeki şehirleri kapsayacak şekilde hava yolu ulaşımında 3 ay süre ile KDV oranı %18'den %1'e düşürüldü.
500 bin TL'nin altındaki konut alımlarında kredilendirebilir miktar %80'den %90'a yükseltildi. Asgari peşinat %10'a düşürüldü.
Konaklama vergisi Kasım ayının sonuna kadar uygulanmayacak.
Kovid-19 salgını nedeniyle nakit akışı bozulan işletmelerin bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri 3 ay boyunca ertelendi.
Kısa çalışma ödeneği devreye sokulacak ve kişilerin daha hızlı bir şekilde yararlanması adına şartları yeniden düzenlendi.
En düşük emekli maaşı 1500 TL'ye yükseltildi.
Kamu bankaları 76 yaş ve üzerindeki vatandaşların emekli maaşı ödemelerini talep etmeleri durumunda evlerinde yapacak.
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 65 ve yaş üzerindeki vatandaşlara koruyucu maske ve kolonya dağıtılacak.
Vatandaşlar ve işletmeler daha kolay bir şekilde krediye erişebilecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum