Ekonominin 3 yıllık yol haritası: OVP açıklandı! 2025, 2026, 2027, 2028 enflasyon... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kalıcı tek hane' mesajı

Ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritasını şekillendiren Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Ekonominin 2026-2028 dönemi için finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam görünümü gibi kritik alanlarda nasıl bir süreç beklendiği belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonun 2025'te yüzde 28,5'e, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a ve 2028'de yüzde 8 seviyesine gerilemesini, program sonunda tek haneye kalıcı inmesini hedefliyoruz" dedi.

Ekonominin 3 yıllık yol haritası: OVP açıklandı! 2025, 2026, 2027, 2028 enflasyon... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'kalıcı tek hane' mesajı
Hande Dağ

Türkiye, ekonominin 2026-2028 dönemi yol haritası niteliğindeki OVP'ye kilitlendi. Programda enflasyon, büyümeye yönelik politikalar, yapısal reformların öne çıkması öngörülüyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı.

Ekonominin 3 yıllık yol haritası: OVP açıklandı! 2025, 2026, 2027, 2028 enflasyon... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz dan kalıcı tek hane mesajı 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2026-2028 Orta Vadeli Program Lansmanı”nda konuştu. Yılmaz "Kesintisiz bir dezenflasyon sürecine girilmiştir. Süreç kararlılıkla sürdürülmüş, enflasyonu 42,5 puanlık önemli bir gerileme kaydetmiştir. Uyguladığımız politikaların etkisini açıkça göstermektedir. Eylül ayı ve yılın geri kalanında da dezenflasyon sürecinin kesintisiz bir şekilde devam etmesini bekliyoruz. Fiyat istikrarında mesafe kat ettik. Büyüme, enflasyon baskısı olmadan sürdü." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle ortaya koyduğumuz ekonomi programımız başarıyla uygulanmakta, somut sonuçlarını da birlikte görüyoruz.

Menfi hadiselere rağmen temel makroekonomik politika yaklaşımı sürdürülmüş, mali disiplin ve sürdürülebilir büyüme hedefinden sapma olmamıştır.

Dünyada enflasyonla mücadelenin devamı ve parasal gevşeme döngüsünün ötelenmesi ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisi dengeli görünümünü korumaktadır.

2026, 2027'de cari işlemler açığının milli gelire oranının sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,2 seviyesine gerilemesi, 2028 itibarıyla yüzde 1 düzeyine inmesi hedeflenmekte.

Cari işlemler dengemizde sağlayacağımız iyileşme, Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını da önemli ölçüde azaltacaktır.

Son iki yıldaki politikalarla, uluslararası rezervlerimiz önemli tutarda artarak tarihi yüksek seviyelere çıkmış, ekonomimize güveni daha da artıran bir düzeye ulaşmıştır.

Son yıllarda enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar, doğrudan etkilemiştir. Küresel salgın sürecinin ekonomik etkileri atlatılamamışken Rusya-Ukrayna savaşıyla enerji fiyatlarında hızlı ve sert artış yaşanmış, küresel enflasyonist baskının en temel kaynaklarından olmuştur.

ORTA VADELİ PROGRAM HEDEFLERİ

Temel hedeflerden birini dezenflasyon süreciyle uyumlu ve sürdürülebilir bir büyüme politikası oluşturmaktadır. Büyüme kademeli olarak güçlenecek. 2025'te yüzde 3,3, 2026 yılında büyümenin yüzde 3,8'e, 2027'de yüzde 4,3'e ve 2028'de yüzde 5'e ulaşmasını hedefliyoruz.

Ekonominin 3 yıllık yol haritası: OVP açıklandı! 2025, 2026, 2027, 2028 enflasyon... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz dan kalıcı tek hane mesajı 2

Türkiye ekonomisi güçlenen profiliyle fiyat istikrarını sağlayacak ve istikrarlı şekilde büyüyecek.

İşsizliğin 2028'de ilk defa yüzde 8'in altına inmesini öngörüyoruz.

Ekonominin 3 yıllık yol haritası: OVP açıklandı! 2025, 2026, 2027, 2028 enflasyon... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz dan kalıcı tek hane mesajı 3

Milletimizin önceliği neyse bizim de önceliğimiz o. Enflasyonla mücadelede kararlı yaklaşımla yola devam ediyoruz. Program sonunda enflasyonun tek haneli seviyelere kalıcı olarak inmesini hedeflemekteyiz.

Ekonominin 3 yıllık yol haritası: OVP açıklandı! 2025, 2026, 2027, 2028 enflasyon... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz dan kalıcı tek hane mesajı 4

Enflasyonun 2025'te yüzde 28,5'e, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a ve 2028'de yüzde 8 seviyesine gerilemesini, program sonunda tek haneye kalıcı inmesini hedefliyoruz.

(OVP) İzlenen politikalar ve sağlanacak kazanımlarla Türkiye ekonomisi, program dönemi sonunda, çok daha güçlü bir tabloya kavuşacaktır.

2028'in sonunda makroekonomik istikrarın kalıcı biçimde sağlandığı, sürdürülebilir büyümenin tesis edildiği bir ekonomik yapı inşa etmiş olacağız.

İlk defa milli gelirimiz 1,9 trilyon dolara yaklaşacak, kişi başına düşen gelir 21 bin dolar seviyesine çıkacaktır.

Turizm gelirlerimiz 75 milyar dolara ulaşacak, işsizlik yüzde 8'in altına indirilecek, tek haneli enflasyonla fiyat istikrarı kalıcı olarak sağlanacak.

Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde para politikasına, maliye ve gelirler politikalarıyla tam bir uyum içinde destek sağlanmaya devam edilecek.

Tarımdan gayrimenkule, perakendeden enerjiye kadar her alanda üretim kapasitesini artıracak, arz güvenliğini güçlendirecek adımlar atacağız.

Yeni OVP döneminde hayata geçireceğimiz politika ve reformlar, Türkiye ekonomisini sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, Türkiye Yüzyılının fırsatlarına da hazırlayacaktır"

ORTA VADELİ PROGRAM RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 oldu. Ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3, 2028'de ise yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü. Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi. Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Programda, işsizlik oranının bu yılın sonunda yüzde 8,5 olacağına yer verilerek, gelecek yıl hedefi yüzde 8,4, 2027 yılı için yüzde 8,2 ve 2028 için ise yüzde 7,8 olarak belirlendi. İhracatın 2025 sonunda 273,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2026'da 282 milyar dolar, 2027'de 294 milyar dolar, program sonunda 308,5 milyar dolar olması hedeflendi. İthalatın, bu yıl sonunda 367 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2026'da 378 milyar dolar, 2027'de 393 milyar dolar, 2028'de de 410,5 milyar dolar olması öngörüldü.

2025-2027 DÖNEMİNİ KAPSAYAN OVP'DEKİ HEDEFLER NASILDI?

2025-2027 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4,5, 2027'de ise yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl için yüzde 17,5, 2026 için yüzde 9,7, 2027 için yüzde 7 olması öngörülmüştü. Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2025'te yüzde 3,1, program dönemi sonunda ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği hesaplanmıştı. Söz konusu programda, işsizlik oranının 2025 hedefi yüzde 9,6, 2026 yılı için yüzde 9,2 ve 2027 için yüzde 8,8 olması hedeflenmişti. İhracatın, bu yıl sonunda 279,6 milyar dolar, 2026'da 296,1 milyar dolar, program sonunda 319,6 milyar dolar olması hedefi konulmuştu. İthalatın ise 2025'te 369 milyar dolar, gelecek yıl 390,6 milyar dolar, 2027'de de 417,5 milyar dolar olması öngörülmüştü.

Enflasyon Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program (OVP)
