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Ekonominin başına mı geçecek? Kulisleri hareketlendiren görüşme! Erdoğan, Mehmet Şimşek'le bir araya geldi

20.03.2023 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli'yle bir araya geldikten sonra AK Parti Genel Merkezi'nde eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le görüştü. Kulisleri hareketlendiren sürpriz görüşme sonrasında 'Şimşek ekonominin başına mı geçecek?' sorusu konuşulmaya başlandı.

Ekonominin başına mı geçecek? Kulisleri hareketlendiren görüşme! Erdoğan, Mehmet Şimşek'le bir araya geldi

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidiyor. 14 Mayıs'ta sandıklar kurulacak ve vatandaş tercihini yapacak. Siyasi partilerde de seçime iki aydan az bir süre kala hareketlilikler hızlandı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'nde sürpriz bir görüşmeye imza attı.

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EKONOMİNİN BAŞINA O İSİM Mİ GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle Beştepe'de bir araya geldi. İki liderin zirvesi yaklaşık 1 saat sürdü. Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir isimle bir araya geldi. Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığı bilgiye göre; eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! Zirve 1 saat sürdü Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! Zirve 1 saat sürdü

Bu görüşmenin ardından kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getireceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Söz konusu görüşmeyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan

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