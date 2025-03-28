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Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti! Veda gibi son paylaşım: 'Ayağa kalkacağım' demişti ama...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.03.2025 11:35
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Ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan kahreden haber geldi. 43 yaşındaki Zeyut'a yaklaşık 3 ay önce akciğer kanser teşhisi konulduğu öğrenildi. Bir süredir hastanede tedavi gören Zelyut, son mesajını 4 Mart'ta yapmıştı. Veda gibi mesajında Zelyut, tedavi sürecinde güzel gelişmeler olduğunu söylese de durumu daha da kötüye gitti. Zelyut, dün gece hayatını kaybetti.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti! Veda gibi son paylaşım: 'Ayağa kalkacağım' demişti ama...

Evren Devrim Zelyut'tan gelen acı haber herkesi kahretti. Ekonomist Zelyut 43 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce akciğer kanser teşhisi konulan Zelyut'un son mesajında belkide farkında olmadan veda ettiği ortaya çıktı.

ZELYUT'UN SON MESAJI: "HOŞÇA KALIN"

Zelyut, sosyal medya hesabı üzerinden, tedavi sürecinin devam ettiğini ve dualara ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Evren Devrim Zelyut 4 Mart 2025 tarihinde sosyal medyadan takipçilerine şu sözlerle seslenmişti;

"Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…" ifadelerini kullanmıştı.

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EVREN DEVRİM ZELYUT KİMDİR?

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Rıza Zelyut, tanınmış bir gazeteci ve yazardır. Zelyut, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur.

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Mezun olduktan sonra Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.’ye geçti ve burada yatırım uzmanı olarak görev yaptı.

2010 yılında Arıkanlı Holding’e transfer oldu ve burada yönetim danışmanı olarak çalıştı. 2013 yılında da kendi şirketi olan Avrasya Yatırım’ı kurdu.

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Ekonomist gazeteci Evren Devrim Zelyut
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