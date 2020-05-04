Ekonomistler, yıllık enflasyonda düşüşün süreceğini tahmin ediyor

Şengül, ihracatın düşmesi nedeniyle çeşitli ihraç ürünlerinde ise fiyatların gerilediğine şahit olunacağını ifade etti

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül, enflasyon verisine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, talep koşullarının nisanda önemli ölçüde gerilediğini, fiyatlar üzerindeki baskının arz yönlü unsurlardan kaynaklandığını söyledi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,85, yıllık yüzde 10,94 artarak AA Finans Anketi'ne katılan ekonomistlerin sırasıyla yüzde 0,72 ve yüzde 10,79 olan beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti.

Ekonomistler, yıllık enflasyonun gelecek aylarda lehte baz etkisiyle kademeli gerileyeceğini, Merkez Bankasının da enflasyondaki düşüş eğilimine göre faiz indirimlerini sürdürebileceğini tahmin ediyor.

Gelecek dönemde petrol fiyatların yükselmeyeceği varsayımı altında bu faktörlerin fiyatlar üzerindeki net etkisinin düşürücü yönde olmasını ve gelecek aylarda yıllık enflasyonun gerilemeye devam etmesini beklediklerini söyleyen Şengül, "Yıllık enflasyonun temmuzda tek haneli oranlara gerilediğine ve yıl sonunda enflasyonun yüzde 8'e düştüğüne şahit olabiliriz. Enflasyondaki bu düşüş eğilimi TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla TCMB'nin 21 Mayıs'ta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında indirimlere devam ettiğini görebiliriz." şeklinde konuştu.

'GIDA ENFLASYONU İŞLENMİŞ VE İŞLENMEMİŞ GIDA FİYAT ARTIŞI KAYNAKLI YÜKSELDİ'

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi de nisan ayı ortalamaları dikkate alındığında baz etkisinin lehte olduğuna dikkati çekerek, "Enflasyonun geçen yıla göre gerilemesinde, akaryakıt fiyatlarındaki belirgin indirimlerle gerileyen ulaştırma harcamaları ve konut harcamaları grubu etkili olurken, gıda fiyatlarının yüksek artışı düşüşü sınırladı." dedi.

Gıda enflasyonun işlenmemiş ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışa paralel yükseldiğini belirten Bürümcekçi, "TÜİK’in hesaplamasına göre geçen yıl nisan ayında işlenmemiş gıda fiyatları aylık yüzde 1,8 artarken, bu yıl ise yüzde 3,7 artış gösterdi. Dolayısıyla, işlenmemiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 3,3 seviyesinden yüzde 5,2'ye çıkarken, işlenmiş gıda fiyatları yıllık artışı ise yüzde 17,8'e ulaştı." diye konuştu.