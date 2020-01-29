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Ekonomiye güven 20 ayın zirvesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 12:40 | Son Güncelleme

Ekonomik güven endeksi, hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı politikalarla ocakta 97,1'e yükseldi - A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Cevizci: - "Kur hareketinin istikrarlı görünümü koruması, enflasyondaki öngörülebilirlik ve yatırım psikolojisinin yeniden güçlenmesi, güven verilerinin toparlanmasının öncelikleri arasında yer aldı"

ERHAN CİHAN ÜNAL - Ekonomik güven endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre 14,6 puan artarak 20 ayın zirvesi olan 97,1'i gördü.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, 2018'in başında 105,2 seviyesinde bulunuyordu. Spekülatif kur atakları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaret savaşlarının etkisiyle gerilemeye başlayan endeks, Ekim 2018'de 75,2 seviyesine kadar indi.

Hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı politikaların etkisiyle faizlerde ve enflasyonda görülen düşüşlerle jeopolitik risklerin geçmişe kıyasla azalması Türk lirası varlıklara güveni artırırken, ekonomik güven endeksinin de yükseliş trendine girmesini sağladı.

Ekonomik güven endeksi, geçen yılın eylül ayından bu yana yükselişini sürdürerek, yeni yıla da artışla başladı. Ocakta geçen aya göre 0,6, geçen yılın aynı ayına kıyasla 14,6 puan yükselen endeks, böylece 20 ayın zirvesi olan 97,1'i gördü.

- İnşaat ve perakende sektörlerinde güven 2 yılın zirvesinde

Ekonomideki toparlanma ve faiz oranlarındaki gerileme inşaat sektörü güven endeksinde de kendisini gösterdi. İnşaat sektörü güven endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre 22,2 puanlık artışla 78,9 puana çıkarak yaklaşık 2 yılın zirvesini gördü.

Öte yandan iç talebin canlılığını sürdürmesi ve gelecek dönemde potansiyel büyüme rakamlarının görüleceği beklentisiyle perakende ticaret sektöründe de pozitif gelişmeler yaşanıyor. Ekim 2019'dan bu yana 100 seviyesinin üzerinde seyreden perakende ticaret sektörü güven endeksi, ocakta 105 puana çıkarak 24 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

- "İvme gelecek aylarda da sürecek"

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, hesaplamalara 5 ayrı kategorideki endeks verilerinin dahil edildiğini söyledi.

Ekonomik güven endeksinin yeni yıla artışla başlamasının pozitif bir gelişme olduğunu belirten Cevizci, "Endeks setlerinden, inşaat sektörü güven endeksinin de artış kaydettiği gözleniyor. Endeksin yükselişinin temel nedenlerine bakıldığında ise özellikle konut sektöründe yapılan kampanyalar, konut kredi faizlerinin düşüş eğilimini sürdürmesi ve bunun kredi hacmi ile talebine yansıması etkili oldu. Ayrıca tamamlanamayan inşaatların faaliyetine yeniden başlaması da sektörün canlılık kazanmasını destekleyen gelişmeler arasında yer aldı. Aynı ivmenin gelecek aylarda da sürmesi genel beklentimiz dahilinde yer alıyor." dedi.

Cevizci, verinin diğer endeks serilerine bakıldığında ise perakende ve hizmet sektöründe yaşanan toparlanmanın ve tüketici güven endeksinde sınırlı da olsa görülen iyileşmenin, ekonomik görünümdeki pozitif sinyallerin sonuçları olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Güven endekslerini zedeleyecek Türkiye nezdinde makro ya da politik bir beklentinin olmadığını ifade eden Cevizci, disiplin stratejisi altında geçirilecek ekonomik sürecin, güven endeksleri tarafına yansımalarının toparlayıcı nitelikte olmasını beklediklerini kaydetti.

Cevizci, jeopolitik riskler ve küresel görünümde siyasi, politik ve son dönemde takip edilen salgın hastalık gibi gelişmelerin özellikle uzun süreli ekonomik süreçte etkili olmadıkça, toparlanma eğiliminin süreceğini vurgulayarak, "Kur hareketinin istikrarlı görünümünü koruması, enflasyondaki öngörülebilirlik ve yatırım psikolojisinin yeniden güçlenmesi, güven verilerinin toparlanmasının öncelikleri arasında yer aldı." diye konuştu.

Ekonomik güven endeksinin aylara göre aldığı değerler şöyle:

AY

ENDEKS (PUAN)

Ocak 2018

106,2

Şubat 2018

105,2

Mart 2018

103,3

Nisan 2018

101,5

Mayıs 2018

98,5

Haziran 2018

96,0

Temmuz 2018

97,0

Ağustos 2018

90,9

Eylül 2018

82,0

Ekim 2018

79,4

Kasım 2018

84,6

Aralık 2018

85,8

Ocak 2019

82,5

Şubat 2019

83,6

Mart 2019

85,8

Nisan 2019

88,4

Mayıs 2019

81,8

Haziran 2019

87,2

Temmuz 2019

84,6

Ağustos 2019

90,5

Eylül 2019

89,3

Ekim 2019

92,8

Kasım 2019

94,3

Aralık 2019

96,5

Ocak 2020

97,1

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik dengelenme süreci, Ekonomik Güven Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),

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