Ekonomiye güven 20 ayın zirvesinde

ERHAN CİHAN ÜNAL - Ekonomik güven endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre 14,6 puan artarak 20 ayın zirvesi olan 97,1'i gördü.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, 2018'in başında 105,2 seviyesinde bulunuyordu. Spekülatif kur atakları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaret savaşlarının etkisiyle gerilemeye başlayan endeks, Ekim 2018'de 75,2 seviyesine kadar indi.

Hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı politikaların etkisiyle faizlerde ve enflasyonda görülen düşüşlerle jeopolitik risklerin geçmişe kıyasla azalması Türk lirası varlıklara güveni artırırken, ekonomik güven endeksinin de yükseliş trendine girmesini sağladı.

Ekonomik güven endeksi, geçen yılın eylül ayından bu yana yükselişini sürdürerek, yeni yıla da artışla başladı. Ocakta geçen aya göre 0,6, geçen yılın aynı ayına kıyasla 14,6 puan yükselen endeks, böylece 20 ayın zirvesi olan 97,1'i gördü.