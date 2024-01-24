FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ekonomiye kazandırılan cep telefonlarının sayısı artıyor

Ekonomiye kazandırılan cep telefonlarının sayısı artıyor

24.01.2024 11:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığının kullanılmış cihazların yenilenerek tekrar satışa sunulmasını sağlayan düzenlemesi sonrasında ekonomiye kazandırılan cihazların sayısında artış yaşanıyor.

Ekonomiye kazandırılan cep telefonlarının sayısı artıyor

Bakanlığın Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliği, cep telefonları, tabletler ve bilgisayarların, yenileme merkezleri aracılığıyla standartlara uygun hale getirilerek tekrar tüketicilere sunulmasına imkan sağlıyor. Söz konusu düzenlemenin ardından sektördeki firmalar lisans alarak yenileme hizmeti vermeye başladı.

Kullanılmış cihazlar, yenileme merkezleri tarafından Bakanlık kriterleri ya da Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun şekilde yenileniyor ve belirlenen garanti süresiyle tekrar satışa sunuluyor.

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yaptığı değerlendirmede, 22 firmanın Bakanlıktan lisans alarak yenileme merkezi hizmeti vermeye başladığını belirterek, "2022 yılında 232 bin, 2023 yılında ise 342 bin cihaz yenilenip satışa hazır hale getirildi" dedi.

Turnacı, sektörün dinamiklerinin oturmasıyla beraber rakamların daha yüksek seviyelere çıkmasının beklendiğini dile getirerek, yenilenmiş telefonların çok daha uygun fiyatlardan satışa sunulduğuna işaret etti.

Yenilenmiş telefonlara firmalar tarafından gerekli garanti süresinin de verildiğini anımsatan Turnacı, "Cihazlara, özelliklerine göre garanti verilerek satış sonrası hizmetler için uygun ortam oluşturuluyor. Bu şekilde tüketiciler, cihaz aldıktan sonra da herhangi bir olumsuz duruma karşı kendisini güvence altına almış oluyor." diye konuştu.

"İKİNCİ EL PİYASASI İLE YENİLENMİŞ CİHAZ PİYASASI KARIŞTIRILIYOR"

Turnacı, daha uzun ömürlü olmaları nedeniyle vatandaşlara ikinci el yerine yenilenmiş telefonları tercih etmelerini önerdi. Yenilenmiş telefonları satan firmaların Bakanlık tarafından verilen lisansa sahip olması gerektiğini vurgulayan Turnacı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar, yenilenmiş telefon almadan önce firmanın gereklilikleri sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeli. Ancak bu şekilde mağduriyetlerin önüne büyük ölçüde geçilmiş olunur. Aslında ikinci el piyasası ile yenilenmiş cihaz piyasası biraz karıştırılıyor. İkinci el cihazlar, bir garanti süresine veya belgeye sahip olmamaları nedeniyle birçok mağduriyete sebep olabiliyor. Yenilenmiş cihazların satın alınması sonrasında yaşanan mağduriyetin giderilmesinde, ikinci el cihazlara göre daha hızlı ve etkili sonuç alınıyor. Vatandaşlar, kolaylıkla firmaya başvurabiliyor, gerekli dönüşü alamadıkları takdirde Bakanlığa veya tüketici hakem heyetlerine müracaat etmeleri mümkün."

Sektörün kayıt altına alınması ve kayıt dışılığın önüne geçilebilmesi için yenilenmiş cihaz pazarının daha fazla desteklenmesini isteyen Turnacı, "Cari açığı sektörel anlamda azaltacak önemli bir alan olan yenilenmiş cihaz sektörü, ülkemizde daha fazla tercih edilmeli." dedi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
200 TL'ye alıp 20 milyon TL'ye satıyorlar! Akılalmaz yöntem200 TL'ye alıp 20 milyon TL'ye satıyorlar! Akılalmaz yöntem
Çiğ süt zammı yürürlüğe girmeden harekete geçtiler Çiğ süt zammı yürürlüğe girmeden harekete geçtiler
2023'te kiralar yüzde 87, ev fiyatları yüzde 65 arttı2023'te kiralar yüzde 87, ev fiyatları yüzde 65 arttı
Anahtar Kelimeler:
cep telefonu
En Çok Okunan Haberler
İYİ Parti'nin İBB adayı belli oldu!

İYİ Parti'nin İBB adayı belli oldu!

3 şehir için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı!

3 şehir için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

Emekli maaşı zam farkı için SON DAKİKA gelişmesi! SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

Emekli maaşı zam farkı için SON DAKİKA gelişmesi! SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

Türkiye Bankalar Birliği'nden faiz indirimi açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği'nden faiz indirimi açıklaması

İstanbul’da iki ilçeye paralı giriş yeniden gündemde!

İstanbul’da iki ilçeye paralı giriş yeniden gündemde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.