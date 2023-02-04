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Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 112’yi aştı! ‘4 kişi asgari ücret ile çalışırsa…’

04.02.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşam maliyeti ile ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu hayat pahalılığının bir yılda yüzde 112 arttığını belirterek, 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin 27 bin 596 lira olduğunu söyledi. İmamoğlu, “Yani neredeyse dört kişi de en az asgari ücretle çalışmalı ki bunun üzerine çıkabilsin ki böyle bir aile demografisi ülkemizde yok” dedi.

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 112’yi aştı! ‘4 kişi asgari ücret ile çalışırsa…’

Enflasyon yılın ilk ayında yüzde aylık yüzde 6.65, yıllık yüzde 57.68 arttı. İstanbul'da ise 2022 yılında enflasyon yüzde 92,97 olarak açıklandı. Türk-İş araştırmasına göre ise açlık sınırı ilk aydan asgari ücreti aştı, gıda enflasyonu yeniden üç haneyi gördü.

Ekonomide yılın ilk ayı böyle geçerlen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dikkat çeken verileri paylaştı. Şişli Belediyesi Sosyal Yardım Lansmanı’nda konuşan İmamoğlu, “İstanbul’da yaşam maliyeti 2021 Aralık ayından, 2022 Aralık ayına kadar olan süreçte İstanbul’da yaptığımız araştırmada yüzde 112'yi aşan oranda arttı” bilgisini paylaştı.

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YAŞAM MALİYETİ 4 KİŞİLİK AİLE İÇİN 27.500 TL’Yİ AŞTI

Yaşam maliyeti ile asgari ücreti kıyaslayan İmamoğlu, “2022 Aralık ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti tam 27 bin 596 TL. Yani neredeyse dört kişi de en az asgari ücretle çalışmalı ki bunun üzerine çıkabilsin ki böyle bir aile demografisi ülkemizde yok” ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL’DA GIDA ENFLASYONU YÜZDE 155

“İstanbul Barometresine göre İstanbulluların yüzde 61'i son 3 ay içerisinde geçinebilecek kadar para kazanmıyorum diyor. TÜİK verilerine göre 2021 Ekim ayıyla 2022 Ekim ayı arasında gıda enflasyonu tam yüzde 27'den yüzde 99'a çıktı” diyen İmamoğlu, “İTO verilerine göre ise İstanbul’da gıda enflasyonu yüzde 21'den yüzde 115'e çıktı. Bunlar aslında yaşamı derinden etkileyen gerçek veriler” şeklinde açıklamada bulundu.


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