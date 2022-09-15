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Ekrem İmamoğlu'ndan halk ekmek talimatı! 'Yıl sonuna kadar...'

15.09.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak elektrik ve doğal gaz da yaşanan zam sonrası birçok ürüne zam gelirken İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yıl sonuna kadar ekmeğe zam yapılmaması konusunda talimat verdiğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan halk ekmek talimatı! 'Yıl sonuna kadar...'

Dolar kurundaki hareketlilik ve artan enflasyon sonrasında gıdadan, giyime birçok alanda zamlar yapıldı. Ekmek fiyatları da girdi maliyetleri nedeniyle zamlandı. 2021 yılında 2,50 TL olan 210 gram ekmeğin fiyatı 2022 yılında 5 lira oldu. İBB’ye bağlı halk ekmek ise 250 gram ekmeğin fiyatını 3 liraya yükseltti.

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HALK EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ?

Kısa süre önce elektrik ve doğal gaz da yaşanan zam, fırıncıların maliyetlerini artırdı. Bu gelişme sonrasında ekmeğe zam gelip gelmeyeceği merak edilirken İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yıl sonuna kadar ekmeğe zam yapılmaması konusunda talimat verdiğini açıkladı.

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Nama yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar ekmeğin 3 TL'den satılmaya devam edileceğini belirtti.

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Ekrem İmamoğlu Zam Halk Ekmek istanbul büyükşehir belediyesi
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