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Eksun halka arz sonuçları açıklandı! Eksun Gıda ne zaman işlem görecek? Borsa İstanbul gong tarihi belli oldu mu?

21.03.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eksun halka arz sonuçları açıklandı. 15-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Eksun Gıda halka arz sonuçları heyecanla bekleniyordu. Yapılan açıklamada Eksun Gıda halka arzında 48,90 TL sabit fiyattan sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 20.042.502 TL nominal payların tamamının satıldığı bildirdi. Peki, Eksun Gıda ne zaman işlem görecek? Borsa İstanbul gong tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Eksun halka arz sonuçları açıklandı! Eksun Gıda ne zaman işlem görecek? Borsa İstanbul gong tarihi belli oldu mu?

Eksun Gıda halka arz sonuçları için beklenen açıklama geldi. Eksun Gıda'nın halka arzında toplam büyüklük 980,1 milyon TL olarak gerçekleşirken, halka arzda yüzde 5'in üzerinde iki kurum alım yaptığı görüldü. Yapı Kredi Yatırım, Eksun Gıda halka arzında yaklaşık 20 milyon adet hissenin 48,9 TL’den satıldığı bilgisini verdi. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar Eksun Gıda ne zaman işlem görecek? Borsa İstanbul gong tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte tüm ayrıntılar...

EKSUN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

15-16-17 Mart 2023 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilen Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının halka arzı sonuçlandı. Halka arzın büyüklüğü 980,1 milyon TL oldu. Halka arza aracılık yapan Yapı Kredi Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arz sonucunda 48,90 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 20.042.502 TL nominal payların tamamı satıldı. Halka arzda toplam 1.282.759 yatırımcıdan halka arz edilen 20.042.502 TL nominal değerli payların 15,03 katına denk gelen 301.146.986 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 9,84 katı, Şirket Çalışanları’na tahsis edilen payların 1,45 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 25,31 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 10,30 katı talep geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 11.424.226 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %57’sine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, toplam 601.276 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %3’üne denk gelen paylar Şirket Çalışanları’na, 7.014.875 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %35’ine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a ve 1.002.125 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %5’ine denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtıldı. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

eksun gıda tablo

EKSUN GIDA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Eksun Gıda'nın borsada ne zaman işlem göreceği ise henüz belli olmadı. Eksun Gıda'nın Borsa İstanbul gong tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SİNANGİL MARKASINI DA BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR

1996'dan beri sektörde faaliyetlerini sürdüren şirket, Türkiye'de paketli un sektörünün bilinen markalarından biri olan "Sinangil" markasına sahip olması ile tanınıyor.

Üretimini, ikisi Tekirdağ'da, biri Konya'da olmak üzere üç ayrı fabrikada gerçekleştiren ve yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip Eksun Gıda, Nielsen Perakende Araştırma Raporu'na göre, eylül ayı itibarıyla toplam perakende un pazarında yüzde 9,7 hasılat payına sahip bulunuyor.

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