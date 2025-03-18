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El Salvador'un para birimi nedir? El Salvador'un para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:38
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Resmi adı El Salvador Cumhuriyeti olarak geçen ülke Orta Amerika ülkelerinden biridir. El Salvador yüzölçümü sebebiyle Orta Amerika’nın en küçük ülkesidir. Bununla beraber bölgenin en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir. Ülkenin adındaki Salvador Hz. İsa’ya dayanmaktadır. Ülke adının kelime anlamı İspanyolca'da ise ‘Kurtarıcı’ olarak geçmektedir. Peki, El Salvador'un para birimi nedir?

El Salvador'un para birimi nedir? El Salvador'un para biriminin kodu ve sembolü

Uzun seneler boyunca İspanya’nın sömürgeliği altında kalan El Salvador, 1821 yılına kadar Guatemala’ya bağlı bir eyalet konumundaydı. İspanya’nın bu ülkedeki sömürgeliği sona erdiğinde El Salvador, Orta Amerika Federasyonu içerisinde yer alan bir ülke konumuna gelmiştir. Orta Amerika Federasyonu’nun parçalanması sonrasında ise 30 Ocak 1841 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. El Salvador 14 farklı bölgeden meydana gelen bir ülke olmakla beraber başkenti San Salvador’dur. San Salvador şehri ülkenin en yoğun nüfuslu şehri olma özelliğini taşımaktadır.

El Salvador'un para birimi nedir?

El Salvador ülkesi 1892 yılından sonra Salvador Kolonu isimli para birimini kabul etmiştir. Salvador Kolonu ülkenin merkez bankası tarafından dağıtılmıştır. Ama alınan ekonomik kararlar sonucunda El Salvador ülkesinin resmi para birimi ABD doları olarak kabul edilmiştir.

ABD dolarları Federal Rezerv tarafından dağıtılır. Bir ABD doları, sent veya 1.000 mil olarak 100'lük küçük birimlerden oluşur. El Salvador ülkesinde sıklıkla kullanılan madeni paralar 1 sent, 5 sent, 10 sent ve 25 sent olarak öne çıkar. Kağıt paralar ise 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 dolar şeklinde kullanılır. Bununla beraber 9 Haziran 2021 tarihinde mecliste kabul edilen bir genelge sayesinde kripto para olarak bilinen Bitcoin de para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu karar sonucunda El Salvador diğer ülkelere göre kripto parayı resmi para olarak tanıyan ve Merkez Bankası rezervi olarak kabul eden ilk ülke olmuştur.

Toprak bakımından Orta Amerika’nın en küçük ülkesi olan El Salvador'daki ekonomik gelişmişlik orta düzeydedir. El Salvador ekonomisini kimya, petrol, gıda, mobilya ve tekstil gibi başlıca alanlar destekler. Ülkede, şeker, kahve, pirinç, mısır, yağlı tohumlar, fasulye ve pamuk gibi tarım ürünleri yaygındır. El Salvador vatandaşlığına sahip olan kişilerin bir bölümü ABD ülkesinde çalıştığından, bu şekilde de gelir elde edildiği söylenebilir.

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Anahtar Kelimeler:
El Salvador para
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