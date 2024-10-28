FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. "Elektriğe gizli zam" iddiası gündem olan profesörden şimdi de doğal gaz çıkışı! Kademeli tüketim mi geliyor? Yeni yılı işaret etti!

"Elektriğe gizli zam" iddiası gündem olan profesörden şimdi de doğal gaz çıkışı! Kademeli tüketim mi geliyor? Yeni yılı işaret etti!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.10.2024 23:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde 'Elektriğe gizli zam' başlığıyla yaptığı paylaşımla gündem olan Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bu sefer de 'Doğaz gaza zam hazırlıkları' başlığıyla bir paylaşımda bulundu. İddiaya göre, enerji yönetiminin doğal gaz şirketlerinden abonelerin tüketimlerini kademelere ayırarak göndermesini talep etti. Babuşcu yeni yılla birlikte tüketim kademelerinin geleceğini de iddia etti.

"Elektriğe gizli zam" iddiası gündem olan profesörden şimdi de doğal gaz çıkışı! Kademeli tüketim mi geliyor? Yeni yılı işaret etti!

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' limitlerini değiştirmesini değerlendirmişti. Babuşcu son olarak doğal gazla ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. Babuşcu'ya göre yeni yılla birlikte tüketim kademelerinin getirileceğini savundu.

doğalgazzz

İşte Babuşcu'nun paylaşımı:

"DOĞAL GAZA ZAM HAZIRLIKLARI

"ENERJİ YÖNETİMİ ABONELERİN TÜKETİM BİLGİLERİNİ İSTEDİ"

Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli tarife için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Enerji yönetimi, şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketlerinden, bölgelerindeki abonelerin tüketimlerini, öngörülen kademelere ayırarak, göndermelerini istedi.

Örneğin, aylık 100-200 metreküp arası, 200-400 metreküp arası ve diğer tüketim kademeleri gibi...

DOĞAL GAZ DA TÜKETİM KADEMESİ DÖNEMİ Mİ GELECEK

Yeni yılda, doğal gazda da yıllık belli bir tüketimi aşan,gelir düzeyi yüksek abonelerde, sübvansiyon sona erecek. Bu gruba giren aboneler, kullandıkları gazın bedelini ödeyecek.

Doğal gazda sübvansiyonsuz gazın verileceği tüketim sınırı henüz belli olmadı. Bu konuda bir karar alınmadığı belirtiliyor. Ortalama tüketimi aşan, yüksek tüketimli, üst gelir grubu için sınır değerler belirlenecek ve ilan edilecek."

'Elektriğe gizli zam'iddiası gündem oldu 'Elektriğe gizli zam'iddiası gündem oldu
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz elektrik
En Çok Okunan Haberler
O ülkede ordu mahalleyi kuşattı! "Gizli grup tespit edildi"

O ülkede ordu mahalleyi kuşattı! "Gizli grup tespit edildi"

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

Asgari ücret için konuşulan rakam tepki çekti

Asgari ücret için konuşulan rakam tepki çekti

Tüm biletler ondan alınıyordu... Dev Şirket Fransızlara devredildi!

Tüm biletler ondan alınıyordu... Dev Şirket Fransızlara devredildi!

Akaryakıt tabelaları yeniden mi değişiyor?

Akaryakıt tabelaları yeniden mi değişiyor?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.