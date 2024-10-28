"Elektriğe gizli zam" iddiası gündem olan profesörden şimdi de doğal gaz çıkışı! Kademeli tüketim mi geliyor? Yeni yılı işaret etti!

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' limitlerini değiştirmesini değerlendirmişti. Babuşcu son olarak doğal gazla ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. Babuşcu'ya göre yeni yılla birlikte tüketim kademelerinin getirileceğini savundu.

İşte Babuşcu'nun paylaşımı:

"DOĞAL GAZA ZAM HAZIRLIKLARI

"ENERJİ YÖNETİMİ ABONELERİN TÜKETİM BİLGİLERİNİ İSTEDİ"

Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli tarife için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Enerji yönetimi, şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketlerinden, bölgelerindeki abonelerin tüketimlerini, öngörülen kademelere ayırarak, göndermelerini istedi.

Örneğin, aylık 100-200 metreküp arası, 200-400 metreküp arası ve diğer tüketim kademeleri gibi...

DOĞAL GAZ DA TÜKETİM KADEMESİ DÖNEMİ Mİ GELECEK

Yeni yılda, doğal gazda da yıllık belli bir tüketimi aşan,gelir düzeyi yüksek abonelerde, sübvansiyon sona erecek. Bu gruba giren aboneler, kullandıkları gazın bedelini ödeyecek.

Doğal gazda sübvansiyonsuz gazın verileceği tüketim sınırı henüz belli olmadı. Bu konuda bir karar alınmadığı belirtiliyor. Ortalama tüketimi aşan, yüksek tüketimli, üst gelir grubu için sınır değerler belirlenecek ve ilan edilecek."