Elektriğe yeni düzenleme geliyor! Bu sınırı aşmak hiç zor değil! Haftada 4 kere çamaşır makinesi çalıştırırsanız faturanız zamlanabilir

Geçtiğimiz günlerde elektrik faturalarında yeni bir düzenlemenin yapılacağı duyurulmuştu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Aylık 417, yıllık 5 bin kilovatsaatlik tüketim grubundaki vatandaşlarımız evlerinde elektriğin maliyeti neyse onu ödemiş olacaklar" sözlerini sarf etmişti.

Bakan Bayraktar, Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu dile getirerek “Sadece yüzde 3’ü olan 1,2 milyon hanenin elektriğin maliyeti neyse onu ödemesini istiyoruz. Bunun da doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bu 1,2 milyon abonenin evlerinde kullandığı elektriği kendi gelirleriyle karşılanabileceğini düşünüyoruz. Aylık 417 kilovatsaat, yıllık 5 bin kilovatsaatlik tüketim grubundaki vatandaşlarımız evlerinde elektriğin maliyeti neyse onu ödemiş olacaklar” şeklinde konuşmuştu.

Sözcü'nün haberine göre, 2025 Şubat ayında elektrik için 'gizli zam' planı var. Özel elektrik şirketlerinden birinin internet sitesinde bulunan verilere göre 417 kilovatsaatlik sınırı geçmek imkansız değil.

RESMİ BİR DÜZENLEME YOK

Peki, 417 kilovatsaatlik sınırı ne yaparsak geçeriz?



Buzdolabının fişini hiç çekmeyen, günde 5 saat televizyon izleyen, haftada 4 kez çamaşır makinesini çalıştıran, bir kez ev süpüren, 2 kez ütü yapan ortalama bir hane de şubat ayından itibaren yüksek tüketimden dolayı zamlı elektrik faturası ödeme ihtimali var. Hesaplamada hanenin 5 ay boyunca her gün 6 saat boyunca kalorifer yaktığı, 5 saat LED, 5 saat klasik ampül kullandığı, 3 ay boyunca günde 2 saat klima açtığı, haftada bir kez fırın kullandığı ve haftada 2 kez çamaşır kurutma makinesi kullandığı baz alındı. Tost makinesi, kettle gibi bazı ev aletleri de hesaplamaya katıldığında hanenin aylık tüketimi 420 kilovatsaate ulaşıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, konuyla ilgili henüz resmi bir düzenleme yayımlamadı.

YARGIYA TAŞIYACAKLARINI SÖYLEMİŞLERDİ

Konutlarda mevcut tarifede ayda 240 kilovatsaate kadar olan elektrik kullanımları düşük kademeden fiyatlanıyor. Belirtilen değerin üzerindeki her kullanım ise yüksek kademeden fiyatlanıyor. Bu duruma dikkat çeken Elektrik Mühendisleri Odası, “yasal dayanağı olmayan” böyle bir düzenlemenin yapılması halinde 417 kilovatsaatin yeni bir kademe haline geleceğini ve konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti. Açıklamada “Yıllık ortalama tüketimi 417 kilovatsaatin üstünde kalan milyonlarca haneye yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesilecektir” denildi.

BAKAN BAYRAKTAR 'MAKAM ARABASI' ÖRNEĞİ VERMİŞTİ

IMF, Türkiye’ye ilişkin raporunda iktidara enerji sübvansiyonlarında reform yapmasını tavsiye etmişti. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ise yüksek elektrik tüketimi yapan mesken abonelerinin elektrik faturasının ticarethane grubuna dahil edileceğini belirterek, “Toplumdan bize gelen böyle bir talep var. Makam şoförünün sağ arka koltuğunda oturan ile makam arabasını kullanan kişiye aynı desteğin olmasını doğru bulmuyoruz” sözlerini kullanmıştı