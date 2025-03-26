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Elektriğe zam mı geliyor? Gözler o tarihte! Yüzde 25...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
26.03.2025 10:24
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Elektriğe zam gelecek mi? Elektrik faturaları artacak mı? Gözler elektrik zammı için nisan ayına çevrildi. 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 zam bekleniyor.

Elektriğe zam mı geliyor? Gözler o tarihte! Yüzde 25...

Elektriğe zam mı geliyor? Elektrik zammı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve tarih de verildi. Peki, elektriğe ne zaman zam gelecek? İşte detaylar...

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ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ? ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre; enerji yönetimi 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak şekilde elektriğe yapılacak zam için hazırlıklarını tamamladı. Elektriğe zam ile ilgili yüzde 25 zam beklentisi var.

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Buna göre; son dakikada bir değişiklik olmaması durumunda konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 zam bekleniyor.

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BAKAN BAYRAKTAR 'NİSAN AYINA KADAR FİYAT ARTIŞI ÖNGÖRMÜYORUZ' DEMİŞTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar daha önce yaptığı açıklamada "Elektrik ve doğal gazda hane halkı için nisan ayına kadar bir fiyat artışı öngörmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Zam elektrik
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