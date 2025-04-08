Elektrik aboneliği güvence bedeli nedir? Elektrik aboneliği güvence bedeli ne kadar? (2025)

Konutlarda ya da iş yerlerinde elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için öncesinde elektrik abonelik işlemleri yapılmalıdır. Bunun için yaşanılan bölgedeki elektrik tedarikçi firmasına başvuruda bulunulması ve başvuru için gerekli olan önemli evrakların önceden hazırlanması gerekmektedir. Başvuru esnasında tedarikçi şirket tarafından elektrik aboneliği güvence bedeli istenebilmektedir. Tüketiciler bu bedelin ne kadar olduğunu öğrenmek için çeşitli sayfaları ziyaret etmektedir.

Elektrik aboneliği güvence bedeli nedir?

Herhangi bir yerde elektrikten faydalanabilmek için ilk önce abonelik başvurusunun yapılması ve abonelik kaydının açtırılması gerekmektedir. Elektrik aboneliği başvurusunu internet üzerinden online olarak da yapabilmek mümkündür. Kimi insanlar bu tür işlemleri internet aracılığı ile gerçekleştirirken kimileri ise bulundukları bölgede elektrik tedarikçisi olarak hizmet veren şirkete giderek de aboneliğini başlatabilmektedir.

Abonelik işlemleri esnasında abone olan şahıstan teminat bedeli olarak da ifade edilen güvence bedeli istenir. Genel olarak elektrik aboneliğini açtıran kişiden elektrik tedarikçiliği yapan firma ilerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için belli bir teminat tutarı talep etmektedir. Bu talep edilen tutar aboneliği başlatan kişinin faturalarını ödemediğinde ortaya çıkabilecek zararları önlemek içindir.

Elektrik aboneliği güvence bedeli ne kadar? (2025)

Bir kimsenin elektrik aboneliğini açtırabilmesi için o bölgede elektrikten sorumlu olan tedarikçi firma ile iletişime geçmesi gerekir. Abonelik işlemleri başlatılırken abone olan tüketiciden belirli bir miktarda güvence bedeli istenir. Elektrik aboneliği güvence bedeli her sene farklı tutarlarda olabilmektedir. 2025 senesinde bu tutar mesken elektrik aboneliği yaptıranlar için 200,3 TL şeklinde belirlenmişken, özel hizmet sunan kurumlar için ise 569,4 TL olarak belirlenmiştir.

Abone olan insanlardan bu güvence bedelinin alınmasının sebebi ise faturalar ödenmediğinde borç riskini en aza indirmek içindir. Faturalar abone olan kişiler tarafından ödenmediğinde elektrik tedarikçi firmaları zor durumda kalabilmektedir.

Elektrik güvence bedeli geri alınır mı?

Elektrik abonelik işlemleri esnasında tüketiciden alınan güvence bedeli belirli koşullar dâhilinde geri alınabilmektedir. Bunun için öncelikli olarak abonelik sözleşmesinin bitmesi gerekmektedir. Sözleşme bittikten sonra tüketiciden talep edilen ve alınan teminat tutarı geri verilebilmektedir. Özellikle abone olan kişinin geçmişe dönük ya da güncel olarak herhangi bir elektrik faturası borcu mevcut değilse, TÜFE oranları baz alınarak, teminat bedeli kişiye geri ödenebilmektedir.