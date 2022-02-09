Elektrik desteği yapılacak mı? Elektrik desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, "Elektrik desteği programının kapsamının kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için de genişletiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı. Elektrik desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını PTT şubesinden yapıyor. PTT şubesine kimlik ve elektrik faturası ile gidiliyor. İşte elektrik desteği detayları...

ELEKTRİK DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

İhtiyaç sahipleri Elektrik Tüketim Desteğinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına ya da başka kuruma başvuruda bulunbaşvuru yapmalarına gerek olmayıp; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından düzenli merkezi yardım alan vatandaşlar bu programdan yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da elektrik faturalarında yeni düzenlemenin geleceğini açıkladı.

Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı yüzünden cihaza bağımlı olanlara da 200 TL'ye kadar destek sağlanıyor. Destekten yararlanmak isteyen kronik hastalar, bu işlemi online ortamdan gerçekleştirebilir. Geçtiğimiz yıl bu destek için 2 buçuk milyar TL'den fazla bütçe ayrıldı.

ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR?

1-2 kişinin yaşadığı eve 103 TL destek sağlanırken 3 kişinin yaşadığı eve 137,33 TL, 4 kişinin yaşadığı eve 171,67 TL, 5 kişinin yaşadığı eve ise 206 TL destek sağlanıyor.

İNDİRİMLİ ELEKTRİKTEN NASIL YARARLANILIR?

Elektrik tüketimi desteğinden yararlanmak için ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine müracaat edilmeli. Öte yandan kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da müracaat edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasında, "Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacak. Neticelerini yakın zamanda göreceğiz" ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanının talimatları verdiğini ve süreci yakından takip ettiğini belirten Kalın, "Burada temel ilke vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek adımları ivedi şekilde atmak. Neticelerini yakın zamanda göreceğiz. Vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacak."



