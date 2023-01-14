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Elektrik, doğal gaz faturası... E-Devlet'te bir yeni özellik daha! PTT'ye gitmeye gerek kalmadan yapılabilecek

14.01.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT iş yerlerindeki kurum ödemeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemeleri işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Elektrik, doğal gaz faturası... E-Devlet'te bir yeni özellik daha! PTT'ye gitmeye gerek kalmadan yapılabilecek

PTT AŞ üzerinden yapılan çeşitli kurum ödemeleri için PTT iş yerlerine gitmeye gerek kalmazken, hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden alabiliyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak yurt içinde ve dışında müşterilerine bankacılık, posta ve kargo alanlarında hizmet sunan şirket, yürüttüğü çalışmaları her geçen gün geliştirirken hizmetlerini de dijital ortama taşıyor. Böylece iş yerlerindeki yoğunluğun azalması ve müşterilerin zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor.

İŞLEMLER ÇEVRİMİÇİ YAPILABİLİYOR

PTT AŞ'nin, e-Devlet platformu üzerinden sağladığı hizmetler ile hak sahipleri, adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, PTT AŞ üzerinden yapılan kurum ödemelerini sorgulama ve hesaba aktarma hizmeti ile elektrik ve doğal gaz tüketim destekleri ile fatura ödeme ve abone sözleşme numarası güncelleme işlemleri çevrim içi yapılabiliyor.

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HİZMETE ERİŞİM İÇİN 2 FARKLI SEÇENEK

E-Devlet üzerinden PTT AŞ'nin çevrim içi hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar, iki farklı yol izleyebiliyor. Sunulan hizmetlere e-Devlet kanalı üzerinden direkt aratılarak veya e-Devlet kanalındaki kurumlar sekmesinde PTT AŞ'nin altında listelenen hizmetler yoluyla ulaşılabiliyor. Bir diğer yol olarak PTT AŞ'nin internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasının giriş ekranındaki direkt yardım ekranına yönlendirecek "Sosyal Yardım Ödemeleri" butonuna tıklanarak hizmetlere erişilebiliyor.

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SORGULAMA VE AKTARMA NASIL YAPILIR?

Hak sahipleri adına yapılan ödemeler, e-Devlet sisteminde "PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ve Hesaba Aktarma" hizmeti aracılığıyla PTT hesaplarına ya da başka banka hesaplarına EFT yapılabiliyor. "Hesabıma Aktar" hizmeti ile EFT yapılırken hak sahibinin ismi ve EFT yapılacak IBAN numarasına ait ismin uyuşması gerekiyor. Hesap-isim uyumsuzluğu sebebiyle gün içinde kişiye ulaşmayıp iade edilen EFT işlemi olması durumunda, hak sahibinin yardım tutarı ekranda yeniden EFT yapılabilecek şekilde görüntüleniyor.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ İLE FATURA ÖDEME HİZMETİ

Elektrik tüketim desteği ödemeleri e-Devlet üzerinden "Elektrik Yardımı ile Fatura Ödeme" başlığı aratılarak yapılabiliyor. Hak sahipleri yardım tutarını görüntüleyip mesken türündeki faturalarını ödeyebiliyor. Hizmette yer alan "Fatura Öde" butonu ile yönlendirilen ödeme ekranında ödenmek istenen faturanın ait olduğu kurum seçilip "Abone No" bilgisi girilerek aboneye ait borçlar görüntülenebiliyor.

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Elektrik tüketim desteği ödemelerinde yardım tutarının fatura tutarından fazla olması halinde yardımdan mahsup edilerek "Ödeme Yap" butonuna basıldığında kartsız olarak ödeme işlemi tamamlanıyor. Yardım tutarının fatura tutarının tamamını karşılamadığı durumda ise yardım tutarından kalan ve müşteri tarafından ödenmesi gereken fatura farkı ekranda görüntülenerek, kredi kartı veya debit kart ile ödenebiliyor. İşlemler bir gün sonra ekrana yansırken, gerçekleştirilen ödeme sonradan iptal edilemiyor.

Hak sahipleri elektrik tüketim desteğinden her ay bir kez yararlanabilirken, yardım yalnızca mesken tipi tarifelerde kullanılabiliyor. Ayrıca faturanın hak sahibi adına olması şartı aranmıyor.

Aynı işlemler "doğal gaz tüketim desteği ile fatura ödemeleri" için de gerçekleştirilebiliyor.

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