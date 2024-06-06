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Elektrik, doğal gaz, petrol... EPDK 18 şirkete lisans verdi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.06.2024 12:08
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında 18 şirkete lisans verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektrik, doğal gaz, petrol... EPDK 18 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete de üretim lisansı verildi, 3 şirketin ise üretim lisansı iptal edildi.

Ayrıca, 2 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı alması uygun bulundu.

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren 3 şirkete gaz dağıtım lisansı verilirken, 3 şirketin de lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 4 şirkete ihrakiye teslimi, 1 şirkete depolama ve 2 şirkete madeni yağ lisansı verildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Petrol EPDK elektrik
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