Elektrik faturaları için flaş haber: 300 liralık indirim yolda! İşte indirimden yararlanacak kişiler...

Son dakika: Son günlerin en tartışılan konularından biri de elektrik faturaları oldu. Yüksek elektrik faturalarından şikâyetçi olan vatandaşın elini rahatlatmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Elektrik faturası düzenlemesi için hem konut hem de esnaflar için çalışmanın detayları netleşiyor. Son gelen bilgilere göre esnafa uygulanacak kademeli tarifede günlük 15 KWH ve aylık 450 KWH planlaması öngörülürken, meskende de ilk kademede yüzde 18’e varan indirim bekleniyor.

Bu kapsamda elektrikte yeni tarifenin önümüzdeki hafta başında açıklanması bekleniyor. 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle ilgili nihai karar, kabine toplantısında verilecek.

ESNAFIN FATURASINA 300 LİRALIK İNDİRİM YANSIYACAK

Bir uygulamada esnafa yönelik olacak. Esnafın kullandığı elektriğin fiyatı 2 lira 74 kuruş. Esnafa yönelik kademeli tarife getirilmesi planlanıyor. Bunun kademesi ise aylık 450 kilovat saat olacak. Yani 450 kilovat saattin altında daha düşük bedel üstünde ise daha yüksek bedel ödeyecek esnaf. Esnafın ödediği kilovat başına 2 lira 74 kuruş ise 2 lira 6 kuruşa düşecek. Bu da yüzde 25 indirim anlamına geliyor. 450 kilovat elektriğin maliyeti esnafa 1233 lira ancak bu formül hayata geçerse elektriğin fiyatı 927 liraya düşmüş olacak. Bu da 300 liranın üstünde bir indirim anlamına geliyor.

TİCARETHANELER İÇİN KADEMELİ TARİFE

Ticarethane aboneleri içinse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıkladığı yüzde 25'lik indirime göre esnafın tarifesinde farklı indirim senaryoları üstünde duruluyor. İndirim için doğrudan tarife rakamlarının düşürülmesi ya da KDV indirimi, üstünde durulan formüller arasında. İndirim, açıklandığı gibi yüzde 25 oranında olursa esnafın elektrik birim maliyeti, 2 lira 6 kuruşluk konutların ikinci kademesine çekilmiş olacak.

