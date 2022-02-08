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Elektrik faturalarında indirim olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı! Elektrik faturalarında yeni düzenleme

08.02.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde elektrik faturalarında düzenleme yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Kalın, canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki elektrik faturalarında indirim olacak mı? İşte İbrahim Kalın'ın açıklamaları...

Elektrik faturalarında indirim olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı! Elektrik faturalarında yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Pek çok sorunun yanında elektrik faturalarında yapılacak düzenleme hakkında da konuştu. İşte Kalın'ın açıklamaları...

ELEKTRİK FATURALARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Bakan Kalın, canlı yayında merak edilen pek çok soruyu yanıtladı. Elektrik faturalarındaki düzenleme haricinde Rusya-Ukrayna krizi gibi konulara da değindi. Kalın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde oldu:

"Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz."

"Cumhurbaşkanımızın Zelenskiy ile Putin'i bir araya getirme teklifi çok kritik. Ukrayna olumlu bakıyor, Rusya'nın da olumlu cevap vermesiyle bu görüşme gerçekleşir. Sayın Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Önümüzdeki günlerde o tarih de gelir."

"CUMHURBAŞKANIMIZ GAYET İYİ"

"İki buçuk saat önce görüştük cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gerekli talimatları da veriyor ki işlerden aksama olmasın."

"Meclis Başkanımız da açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olmasında hukuki bir engel yok. Defalarca açıkladık erken seçim olmayacak."


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