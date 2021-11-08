Elektrik faturalarında yeni dönem: TRT payı kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Enerjiyle ilgili yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



Bu yıl yüzde 8 artış gösteren elektrik talebini aldığımız tedbirlerle herhangi bir sıkıntıya meydan vermeden karşıladık. Avrupa'da doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden geçtiğimiz ay itibariyle 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine kadar çıktı. Buna karşılık biz ülkemizdeki vatandaşlarımızın konutlarda tükettiği doğal gazı halen yaklaşık 150 dolardan veriyoruz.

FATURALARDAKİ TRT PAYI

Alış fiyatına göre baktığımızda doğalgazı hane halkına yüzde 76 indirimle vererek 50 milyar liralık sübvansiyon yaptığımızı söyleyebiliriz. Petrol fiyatları 2020 başında 80 dolar seviyesine, kömür fiyatları 270 dolar seviyesine kadar yükseldi. Eşel mobil sisteminde alacağımız vergiden fedakarlık yaparak akaryakıt fiyatlarını dengede tutmanın gayreti içinde olduk. Bu yıl elektriği maliyetinin neredeyse yarısı düzeydeki faturayı vatandaşlara vererek 17 milyar liralık bir sübvansiyon yaptık.

Vatandaşlarımızın cebinden ilave meblağın çıkmasını önledik. Her vatandaşımıza yıllık 1500 TL'nin üzerinde enerji desteği vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde TRT payı ile enerji fonu kesintilerini almama kararı aldık.

2022 inşallah verdiğimiz emeklerin, fedakarlıkların semeresini görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. 2023'ü de başarıyla geride bıraktığımızda ülkemizin dünyanın siyasi ve ekonomik liginde en üstteki yeri alışına hep birlikte şahitlik edeceğiz.



