Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Elektrik tarifileriyle ilgili yapılan düzenlemeye tepkiler üzerine elektrik faturaları için yeni bir adım atıldı, ilk kademe tüketim sınırı değişti.Meskenlerde alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için, faturaya esas günlük ortalama 5 Kilowatt saat(kWh) olan tüketim miktarının 7 kWh olarak belirlenmesine ilişkin Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu’nun, kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenleme faturalara nasıl yansıyacak?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Enerji Piyasa Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 tarihli toplantısında;31/12/2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 1/02/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.

DÜZENLEMEYLE FATURADA NE DEĞİŞECEK?

210 kilovatsaatlik tüketimin, yılbaşında yürürlüğe giren tarifeye göre 329 lira fatura tutarı vardı.

Yeni kararla 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak.

42 lira indirim sağlanacak.



