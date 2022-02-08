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Elektrik faturasına kızdı! Sattığı çayın fiyatına TRT payı bile ekledi

08.02.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolulu çay ocağı sahibi, elektrik faturası fazla gelince SEDAŞ çalışanlarına çayı 5 lira yaptı. Sattığı çayın fiyatına TRT payı bile ekleyen işletmeci yaptığı kampanyada vatandaşa çayın 2 lira olduğunu söyledi.

Elektrik faturasına kızdı! Sattığı çayın fiyatına TRT payı bile ekledi

Yeni yıla elektrik faturalarına gelen zamlarla gelen Türkiye’de Yüksek gelen elektrik faturaları vatandaşları ve işletmecileri ilginç yöntemlere itti.

Yeni tarifeyle birlikte elektriğe kademeli olarak yüzde 50 ile yüzde 125 arasında değişen zamlar yapıldı. Durum böyleyken evlerde değil işletmelerde de çeşitli tasarruf önlemleri alınmaya başladı. Hatta bazı kafelerde ısıtıcıların ücretli olduğu iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise büyük tepkilere neden oldu.

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Bu haberlere bir yenisi daha eklendi. Bolu'nun Mengen ilçesinde bir çay ocağını işleten Sefa Çıray, elektrik faturasını fazla bulunca elektrik dağıtım şirketi Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (SEDAŞ) personellerine çayı 5 liradan satmaya başladı.

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İşletmeci Sefa Çıray, yaptığı kampanyada vatandaşa çayın 2 lira olduğunu belirterek, SEDAŞ personeline ise 5 liraya sattığını açıkladı.


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