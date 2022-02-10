FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Elektrik faturasında indirim olacak mı? Açıklama geldi! Zamlar geri mi alınıyor? İşte elektrik faturası düzenlemesi

Elektrik faturasında indirim olacak mı? Açıklama geldi! Zamlar geri mi alınıyor? İşte elektrik faturası düzenlemesi

10.02.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik ve doğal gaz faturalarında indirim yapılıp yapılmayacağı tatandaşlar tarafından merak ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan "Zamlar geri alınacak mı?" sorusuna yanıt geldi. Peki elektrik faturasında indirim olacak mı? Zamlar geri mi alınıyor? İşte elektrik tarifesi düzenlemesi detayları!

Elektrik faturasında indirim olacak mı? Açıklama geldi! Zamlar geri mi alınıyor? İşte elektrik faturası düzenlemesi

Elektrik faturaları için yapılacak düzenleme merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak yüksek elektrik faturalarına karşı sorun yaşayan cemevleri, dernekler ve vakıfların elektrik faturalarının en düşük tarifeye alınması için talimat vermişti. Son gelişmelere göre elektrik faturaları için de düğmeye basıldı. Peki elektrik faturasında indirim olacak mı?

ELEKTRİK FATURASINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Konuyla ilgili ticari işletmeler için özel bir formülle destek sağlanacağı öğrenilirken, vatandaşları kapsayacak bir destek paketi için de çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti. Son olarak elektrik faturaları için de düğmeye basıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektrik faturalarında yeni düzenleme olup olmayacağına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Faturalardaki artışın küresel sorunlardan kaynaklı olduğunu ifade eden Dağ, "Enerji fiyatlarındaki artışların küresel sorunlardan kaynaklandığını muhalefet bilmiyor mu? Küresel boyutta yaşanan bir hadise hiç yok diyemeyiz. Var ortada bir şey farkındayız. Ama bunu da bir bahane olarak söylemek istemiyoruz. Vatandaşımızın bunu en az etkilenecek şekilde yaşaması kanaatinde olduğumuzu sürekli ifade ediyoruz. Bunun içinde ciddi bir çaba sarf ettiğimizi, bazen bütçe bazen başka kanallarla sübvanse ettiğimizi söylüyoruz." şeklinde konuştu.

"DÜZENLEME YAPILACAK"

Söz konusu zamlar hakkında yapılacak düzenlemeyle ilgili de konuşan Dağ, "Hazine, Maliye ve Enerji Bakanlığı boyutunda bir çalışma yürütülüyor. Zamları geri almak değil ama vatandaşın üzerindeki yükü biraz daha azaltmak şeklinde bir düzenleme yapılacak" ifadelerini kullandı.

"TALEPLERİ ALDIK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise konuyla ilgili "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu talepleri değerlendiriyor. Hepsini değerlendiriyoruz" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan duyurdu! Yeni rekorlar bekleniyorBakan duyurdu! Yeni rekorlar bekleniyor
Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!
Son dakika: Sıfır araba alacakların beklediği açıklama Fitch’ten geldi! Haziran'dan sonra...Son dakika: Sıfır araba alacakların beklediği açıklama Fitch’ten geldi! Haziran'dan sonra...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanması bekleniyor

Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanması bekleniyor

Son dakika... Altın fiyatları için her şey belli olacak! Saat 16.30'da...

Son dakika... Altın fiyatları için her şey belli olacak! Saat 16.30'da...

İşsizlik maaşları asgari ücreti geçti! En yüksek...

İşsizlik maaşları asgari ücreti geçti! En yüksek...

TÜİK, Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK, Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Antibiyotiğe dirençli...

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Antibiyotiğe dirençli...

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Ayetli paylaşımı dikkat çekti! "Çok içiyor" denilmişti

Ayetli paylaşımı dikkat çekti! "Çok içiyor" denilmişti

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.