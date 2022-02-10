Elektrik faturasında indirim olacak mı? Açıklama geldi! Zamlar geri mi alınıyor? İşte elektrik faturası düzenlemesi

Elektrik faturaları için yapılacak düzenleme merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak yüksek elektrik faturalarına karşı sorun yaşayan cemevleri, dernekler ve vakıfların elektrik faturalarının en düşük tarifeye alınması için talimat vermişti. Son gelişmelere göre elektrik faturaları için de düğmeye basıldı. Peki elektrik faturasında indirim olacak mı?

ELEKTRİK FATURASINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Konuyla ilgili ticari işletmeler için özel bir formülle destek sağlanacağı öğrenilirken, vatandaşları kapsayacak bir destek paketi için de çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti. Son olarak elektrik faturaları için de düğmeye basıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektrik faturalarında yeni düzenleme olup olmayacağına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Faturalardaki artışın küresel sorunlardan kaynaklı olduğunu ifade eden Dağ, "Enerji fiyatlarındaki artışların küresel sorunlardan kaynaklandığını muhalefet bilmiyor mu? Küresel boyutta yaşanan bir hadise hiç yok diyemeyiz. Var ortada bir şey farkındayız. Ama bunu da bir bahane olarak söylemek istemiyoruz. Vatandaşımızın bunu en az etkilenecek şekilde yaşaması kanaatinde olduğumuzu sürekli ifade ediyoruz. Bunun içinde ciddi bir çaba sarf ettiğimizi, bazen bütçe bazen başka kanallarla sübvanse ettiğimizi söylüyoruz." şeklinde konuştu.

"DÜZENLEME YAPILACAK"

Söz konusu zamlar hakkında yapılacak düzenlemeyle ilgili de konuşan Dağ, "Hazine, Maliye ve Enerji Bakanlığı boyutunda bir çalışma yürütülüyor. Zamları geri almak değil ama vatandaşın üzerindeki yükü biraz daha azaltmak şeklinde bir düzenleme yapılacak" ifadelerini kullandı.

"TALEPLERİ ALDIK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise konuyla ilgili "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu talepleri değerlendiriyor. Hepsini değerlendiriyoruz" dedi.



