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Elektrik faturasında yeni tarife ne zaman başlıyor? Resmi Gazete'de yayınlandı! Elektrik faturasında indirim olacak mı?

27.02.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarında yapılacak düzenleme ve indirimin tarihi merak ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, tedarik şirketlerine Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) üzerinden elektrik satmak üzere harekete geçildi. Peki elektrik faturasında yeni tarife ne zaman başlıyor? Elektrik faturasında indirim olacak mı? İşte merak edilenler ve ayrıntılar...

Elektrik faturasında yeni tarife ne zaman başlıyor? Resmi Gazete'de yayınlandı! Elektrik faturasında indirim olacak mı?

Yüksek miktarda olan faturalar, motorin ve benzine gelen yeni zamların ardından vatandaşın üzerindeki yükü hafifletmek isteyen hükümet tarafından harekete geçildi. Yeni düzenlemeyle beraber Mart ayından itibaren faturalarda ciddi indirimler yaşanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı elektrikteki yeni tarifeyle beraber yapılacak indirimin detayları merak edildi. Peki elektrik faturasında yeni tarife ne zaman başlıyor?

ELEKTRİK FATURASINDA YENİ TARİFE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Düzenleme ile birlikte esnafın faturalarına yüzde 25, meskenlerde ise yüzde 10-20 arası bir indirim yaşanması bekleniyor. Diğer yandan art arda yapılan zamların ardınan pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelmesi beklenmekte.

Vatandaşların takip ettiği elektrikte yeni tarife dönemi 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla başlayacak. Bugüne dek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretim ve dağıtım ayağında olan paydaşlarla sık sık bir araya gelmiş ve vatandaş lehine uygulanabilecek tüm formülleri masaya yatırmıştı. Son olarak ise geçtiğimiz gün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) toplanarak yeni kararlar aldı.

EPDK yönetiminin aldığı kararlardan biri önceki gün Resmi Gazete'de yayımlandı. EPDK kararına göre, tedarik şirketleri elektriği EÜAŞ üzerinden almış olacak. Satın alınan elektriğin en az yüzde 50'si olmak koşuluyla yüzde 90'ına kadar olan kısmı EÜAŞ üzerinden tedarik edilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURACAK

Yapılan çalışma Pazartesi günü Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından kabineye sunulmuş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının sonrasında yeni uygulamayı açıklaması beklenirken, yeni düzenlemede meskenler, ticarethaneler ve STK'lar için indirimler olacak.

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