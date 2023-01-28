ELEKTRİK FİYATLARINA İNDİRİM! Elektrik indirimi yüzde kaç olacak, ne zaman gelecek? Bakan Dönmez açıkladı

Elektrik fiyatlarına yönelik açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şubat itibarıyla gerileme olabileceğini belirtti. Birçok kişi "Elektrik indirimi yüzde kaç olacak, ne zaman gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte beklenen elektrik indirimi ile ilgili detaylar...

ELEKTRİK FİYATLARINA NE ZAMAN İNDİRİM GELECEK?

Elektrik indirimi ile ilgili beklenen açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapıldı.

Bakan Dönmez, Şubat ayı itibarıyla fiyatlarda gerileme olabileceğini aktardı.

ELEKTRİK İNDİRİMİ YÜZDE KAÇ OLACAK

Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri programında konuşan Bakan Dönmez, toptan elektrik fiyatlarında şubat itibarıyla yüzde 15-16'lık gerilemenin olabileceğini ifade etti.

Bakan Dönmez, son 20 yıldır güçlü bir siyasi iktidar ve güçlü bir liderlik olduğunu ve Türkiye'nin artık ötekileştirilen, yalnızlaştırılan ya da kenara atılan bir ülke olmadığını belirtti.

