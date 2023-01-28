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ELEKTRİK FİYATLARINA İNDİRİM! Elektrik indirimi yüzde kaç olacak, ne zaman gelecek? Bakan Dönmez açıkladı

28.01.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri programında konuşan Bakan Dönmez, toptan elektrik fiyatlarında yüzde 15-16'lık gerileme olabileceğini vurguladı. Birçok kişi internette "Elektrik indirimi yüzde kaç olacak, ne zaman gelecek?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Bakan Dönmez'in 'elektrik indirimi' açıklaması...

ELEKTRİK FİYATLARINA İNDİRİM! Elektrik indirimi yüzde kaç olacak, ne zaman gelecek? Bakan Dönmez açıkladı

Elektrik fiyatlarına yönelik açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şubat itibarıyla gerileme olabileceğini belirtti. Birçok kişi "Elektrik indirimi yüzde kaç olacak, ne zaman gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte beklenen elektrik indirimi ile ilgili detaylar...

ELEKTRİK FİYATLARINA NE ZAMAN İNDİRİM GELECEK?

Elektrik indirimi ile ilgili beklenen açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapıldı.

Bakan Dönmez, Şubat ayı itibarıyla fiyatlarda gerileme olabileceğini aktardı.

ELEKTRİK İNDİRİMİ YÜZDE KAÇ OLACAK

Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri programında konuşan Bakan Dönmez, toptan elektrik fiyatlarında şubat itibarıyla yüzde 15-16'lık gerilemenin olabileceğini ifade etti.

Bakan Dönmez, son 20 yıldır güçlü bir siyasi iktidar ve güçlü bir liderlik olduğunu ve Türkiye'nin artık ötekileştirilen, yalnızlaştırılan ya da kenara atılan bir ülke olmadığını belirtti.

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Elektriğe indirim geliyor: Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 15-16...Elektriğe indirim geliyor: Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 15-16...
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