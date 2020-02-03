Elektrik ithalatı faturası 2019'da yüzde 28 azaldı

İZMİR (AA) - EBRU ŞENGÜL CEVRİOĞLU - Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 28,8 azalarak 40 milyon 606 bin 430 dolara düştü.

Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu.

AA muhabirinin dış ticaret istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, 2018'de Yunanistan, Çekya, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 1 milyar 389 milyon 296 bin kilovatsaat elektrik alındı. Geçen yıl ise aynı ülkelerden alınan elektrik miktarı yüzde 33 azalarak 930 milyon 920 bin kilovatsaate geriledi.

Elektrik ithalatına 2018'de 57 milyon 30 bin 872 dolar ödenirken, geçen yıl bu rakam yüzde 28,8 azalarak 40 milyon 606 bin 430 dolara geriledi. Geçen yıl elektrik ithalatı için en yüksek miktar, 8 milyon 372 bin 119 dolar ile aralık ayında ödendi. Bu ayda Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan'dan 181 milyon 786 bin kilovatsaat elektrik ithal edildi.

- En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı