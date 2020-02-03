FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Elektrik ithalatı faturası 2019'da yüzde 28 azaldı

Elektrik ithalatı faturası 2019'da yüzde 28 azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

Geçen yıl en fazla elektrik ithal edilen ülke, 27 milyon 256 bin 807 dolarla Bulgaristan oldu

İZMİR (AA) - EBRU ŞENGÜL CEVRİOĞLU - Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 28,8 azalarak 40 milyon 606 bin 430 dolara düştü.

Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu.

AA muhabirinin dış ticaret istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, 2018'de Yunanistan, Çekya, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 1 milyar 389 milyon 296 bin kilovatsaat elektrik alındı. Geçen yıl ise aynı ülkelerden alınan elektrik miktarı yüzde 33 azalarak 930 milyon 920 bin kilovatsaate geriledi.

Elektrik ithalatına 2018'de 57 milyon 30 bin 872 dolar ödenirken, geçen yıl bu rakam yüzde 28,8 azalarak 40 milyon 606 bin 430 dolara geriledi. Geçen yıl elektrik ithalatı için en yüksek miktar, 8 milyon 372 bin 119 dolar ile aralık ayında ödendi. Bu ayda Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan'dan 181 milyon 786 bin kilovatsaat elektrik ithal edildi.

- En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı

Geçen yıl en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 619 milyon 122 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 27 milyon 256 bin 807 dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı sırasıyla Gürcistan, Yunanistan, Azerbaycan ve Çekya takip etti.

Gürcistan'dan alınan elektriğin miktarı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 71 milyon 838 bin kilovatsaat azalarak 168 milyon 119 bin kilovatsaate düştü. Bu ithalat için Gürcistan'a 6 milyon 484 bin 184 dolar ödendi.

Söz konusu dönemde, Yunanistan'dan 82 milyon 37 bin, Azerbaycan'dan 61 milyon 348 bin ve Çekya'dan 294 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bunlar için Yunanistan'a 3 milyon 678 bin 630 dolar, Azerbaycan'a 3 milyon 174 bin 35 dolar ve Çekya'ya ise 12 bin 774 dolar ödeme yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
PARTNERMerve Özbey kınayı yaktıMerve Özbey kınayı yaktı
İşte fiyatı en çok artan ürün!İşte fiyatı en çok artan ürün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğum borçlanması, Dış ticaret istatistikleri, elektrik ithalatı,

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Son dakika: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Yeni dönem bugün başlıyor!

Yeni dönem bugün başlıyor!

Binlerce çalışanı ilgilendiren haber! İş yerinde bunu yapan yandı

Binlerce çalışanı ilgilendiren haber! İş yerinde bunu yapan yandı

İkinci el otomobiller dudak uçuklattı

İkinci el otomobiller dudak uçuklattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vestel Beyaz Eşya’ya Japonya’dan TPM Özel Ödülü

Vestel Beyaz Eşya’ya Japonya’dan TPM Özel Ödülü

Vodafone, robotik süreç otomasyonu ile çalışanlarına 4 bini aşkın saat kazandırdı

Vodafone, robotik süreç otomasyonu ile çalışanlarına 4 bini aşkın saat kazandırdı

Bakan Pekcan açıkladı! Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Bakan açıkladı! Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Enflasyon Ocak ayında yüzde 12,15'e yükseldi

Enflasyon Ocak ayında yüzde 12,15'e yükseldi

TÜFE sepetinde gıda ağırlığı düştü, alkol-tütün ağırlığı arttı

TÜFE sepetinde gıda ağırlığı düştü, alkol-tütün ağırlığı arttı

Uzmanlar uyardı! İkinci el otomobilde 'kapora tokatçılığına' dikkat

İkinci el otomobilde buna dikkat!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.