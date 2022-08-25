FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Elektrik, su ve doğal gaz faturası… Milyonlarca kişinin borcu silinecek! 2 bin liraya kadar…

Elektrik, su ve doğal gaz faturası… Milyonlarca kişinin borcu silinecek! 2 bin liraya kadar…

25.08.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir üzerinde çalışan ve 6 milyon kişiyi ilgilendiren dar gelirlilere yönelik destek paketinde detaylar belli oldu. Vatandaşın icra takibine düşen borçları tasfiye edilecek. İki ayaklı destek paketinde bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Hazine Bakanı Nureddin Nebati konuya ilişkin, borçların önemli bir kısmının elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını söyledi.

Elektrik, su ve doğal gaz faturası… Milyonlarca kişinin borcu silinecek! 2 bin liraya kadar…

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz gün canlı yayında dar gelirli vatandaşlar için iki yeni destek paketini duyurmuştu. 6 milyon vatandaşın borcunu yakından ilgilendiren destek paketinde detaylar ortaya çıktı.

2 BİN TL'YE KADAR OLAN BORÇ İCRADAN DÜŞECEK

iStock-1166615624

Paketin iki ayaklı olacağı bildirilirken 5 milyona yakın ailenin de 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

iStock-1316029963

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ FATURASINA DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati düzenlemeyi anlattı. Nebati, vatandaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirtti.

iStock-1368925303

Bakan Nebati, “Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek.” dedi.

Düzenleme Meclis’ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorine bir haftada üçüncü zam!Motorine bir haftada üçüncü zam!
Promosyonda Türkiye rekoruPromosyonda Türkiye rekoru
Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...
Anahtar Kelimeler:
destek paketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Dar gelirlilere destek paketinde detaylar belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Dar gelirlilere destek paketinde detaylar belli oldu

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira!

Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira!

Tarım Kredi’de indirim yoğunluğu! Şeker, ayçiçek yağı... Kapış kapış satıldı

Tarım Kredi’de indirim yoğunluğu! Şeker, ayçiçek yağı... Kapış kapış satıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Tepkiler kızdı! "Çok açık giyinen eleştiriliyor peki çarşaf giyenler..."

Tepkiler kızdı! "Çok açık giyinen eleştiriliyor peki çarşaf giyenler..."

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.