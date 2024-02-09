Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? DMM'den Fatih Karahan açıklaması

Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan dün yılın ilk enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karahan'ın sunumundan sonra elektrik ve doğal gaza zam geleceği iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 'Elektrik ve doğal gazda seçimden sonra yüzde 150 - yüzde 200 arası zam bekleyebiliriz.' dedi' iddiası doğru değildir." açıklaması yapıldı.

DMM'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunmuş ve basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştır. Karahan'ın açıklamalarında, iddia edildiği gibi bir ifade kullanmadığı belirlenmiştir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karahan, seçim sonrası enerji fiyatlarında yaşanabilecek zamların enflasyona etkisine ilişkin soruya şu şekilde cevap vermiştir:

"Biz enflasyon tahminlerimizi yaparken birçok kalemde yaşanabilecek zamları bu yönetilen, yönlendirilen ürünlerdeki zamlar için bir projeksiyonda bulunuyoruz. Burada tabii öne çıkan faktör enerji fiyatları olacak elektrik ve doğal gazda bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu çerçevede biz, patikamızı oluştururken OVP'yi kullandık. OVP, bu sene oldukça bağlayıcı bir program. Hükümetin her kanalında sahiplenilen bir program. Orada yapılan belli varsayımlar var. Biz, onların gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve tahminlerimizi yaparken de bu fiyatlarda bir miktar güncelleme olacağını öngördük ve bunları tahminlerimize yansıttık."





