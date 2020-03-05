FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Elektrikli araç kullanıcıları şarj istasyonlarını 'navigasyon uygulaması'yla bulacak

Elektrikli araç kullanıcıları şarj istasyonlarını 'navigasyon uygulaması'yla bulacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2020 11:11 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çağımızın gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verebilmek adına elektrikli şarj istasyonlarının ortak bir portaldan yönetimi için navigasyon uygulamasını hayata geçireceğiz." dedi

Elektrikli araç kullanıcıları şarj istasyonlarını 'navigasyon uygulaması'yla bulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıkladıklarını anımsattı.

Bu eylem planı ile şehirler için yeni dönemin başladığını ifade eden Kurum, akıllı şehir uygulamalarıyla bölgesel ve ulusal ölçekte tüm illerin birbirine entegre olduğu yeni bir sistemin hayata geçirildiğini söyledi.

Kurum, yapılacak bu çalışmalarla sadece şehirlerin kendi aralarında değil, aynı zamanda o şehirde bulunan tüm sistemlerin, mekanların, eşyaların ve hatta otomobillerin entegrasyonunu da sağlayacaklarını anlattı.

Akıllı otomobilin tüm mekanlara entegrasyonunu sağlamak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı yaparak çalışmaları başlattıklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Çağımızın gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verebilmek adına elektrikli şarj istasyonlarının ortak bir portaldan yönetimi için navigasyon uygulamasını hayata geçireceğiz. Navigasyon uygulamasında Türkiye'nin her yerine ulaşabileceğiniz elektrikli şarj istasyonlarını, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık merkezleri gibi birimleri de görebileceksiniz."

Elektrikli şarj istasyonları zorunlu olacak

Otopark Yönetmeliği çerçevesinde elektrikli şarj istasyonlarının şu an zaten mevcut olduğuna dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Yönetmelik çerçevesinde AVM otoparklarında, genel otoparklarda şarj ünitesini zorunlu hale getirdik. AVM'deki araç sayısına göre, otoparktaki adet sayısına göre de bu süreci yürütüyoruz. Bu imkanı navigasyon uygulamasıyla da birleştirdiğimizde akıllı otomobilimiz, Edirne'den girerek ülkemizin her noktasına hareket edebilecek. Belli sayıdaki otoparklarda bu uygulamayı (elektrikli otomobil için şarj ünitesi) yapmak durumundayız. Bunu zorunlu hale getirecek yönetmeliğimizi inşallah yeniden hazırlayıp yayınlayacağız. Şu anki yönetmelik zaten bunu zorunlu kılıyor. Bu uygulamayı yapmak durumundayız. Sayıyı belki azaltırız, çoğaltırız, ona bakarız ama elektrikli şarj istasyonları zorunlu olacak."

Bakan Kurum, belediyelere, valiliklere ihtiyaca göre yerli otomobil için otopark alanlarının artırılması konusunda karar alabilme yetkisi verdiklerini de belirtti.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldiAraç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi
2020 Pasaport harçları ne kadar? 2020 Pasaport harçları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elektrikli Şarj İstasyonları,

En Çok Okunan Haberler

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

BDDK duyurdu! Artık o işlem e-Devlet'ten yapılabilecek

BDDK duyurdu! Artık o işlem e-Devlet'ten yapılabilecek

BKM: Dünya Sağlık Örgütü, temassız ödemeyi öneriyor

BKM: Dünya Sağlık Örgütü, temassız ödemeyi öneriyor

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi

Otomobil devi 1,2 milyon aracını geri çağırıyor

Otomobil devi 1,2 milyon aracını geri çağırıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BİM'in kârı yüzde 2 düştü

BİM'in kârı yüzde 2 düştü

Korona virüs cep telefonu piyasasını da vurdu

Korona virüs en çok onları vurdu!

Halkbank'tan emeklilere 750 TL'ye varan promosyon

Emeklilere 750 TL'ye varan promosyon

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonlarına bir vergi daha geliyor

Cep telefonlarına bir vergi daha geliyor

LPG otogazda 7 kuruş indirim

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi

Altın fiyatları 5 Mart: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları ne durumda? İşte ilk rakamlar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.