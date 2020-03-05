Elektrikli araç kullanıcıları şarj istasyonlarını 'navigasyon uygulaması'yla bulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıkladıklarını anımsattı.

Bu eylem planı ile şehirler için yeni dönemin başladığını ifade eden Kurum, akıllı şehir uygulamalarıyla bölgesel ve ulusal ölçekte tüm illerin birbirine entegre olduğu yeni bir sistemin hayata geçirildiğini söyledi.

Kurum, yapılacak bu çalışmalarla sadece şehirlerin kendi aralarında değil, aynı zamanda o şehirde bulunan tüm sistemlerin, mekanların, eşyaların ve hatta otomobillerin entegrasyonunu da sağlayacaklarını anlattı.

Akıllı otomobilin tüm mekanlara entegrasyonunu sağlamak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı yaparak çalışmaları başlattıklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Çağımızın gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verebilmek adına elektrikli şarj istasyonlarının ortak bir portaldan yönetimi için navigasyon uygulamasını hayata geçireceğiz. Navigasyon uygulamasında Türkiye'nin her yerine ulaşabileceğiniz elektrikli şarj istasyonlarını, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık merkezleri gibi birimleri de görebileceksiniz."