
Elektrikte yeni dönem: Artık zorunlu olacak

Türkiye genelinde elektrik sayaçlarla ilgili yeni dönem başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım altyapısında düzenlemeye gitti. 1 Mart 2026’dan itibaren eski sayaçlar kademeli olarak yenilenecek; vatandaşlar tüketim bilgilerine anlık erişebilecek, dağıtım şirketleri ise veri sorunlarını en geç 48 saat içinde çözmek zorunda olacak. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararına göre, Türkiye genelinde akıllı elektrik sayaçlarına geçiş başlıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım altyapısında düzenlemeye giderek "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılması ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar"ı yeniden tanımladı.

AŞAMALI BİÇİMDE AKILLI SAYAÇLARLA DEĞİŞTİRİLECEK!

5 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Türkiye genelindeki elektrik sayaçlarının aşamalı biçimde akıllı sayaçlarla değiştirilmesi planlanıyor.

UZAKTAN İLETİŞİMLİ SAYAÇLAR ZORUNLU OLACAK!

Buna göre, yeni kurallar 1 Mart 2026 itibarıyla geçerli olacak. Bu tarihten itibaren dağıtım şirketleri, belirlenen kapsamdaki yapılarda eski sayaçlar yerine uzaktan iletişim özelliği bulunan “Akıllı Sayaç PRO” ve “Akıllı Sayaç EKO” modellerini kurmakla yükümlü olacak.

Yıllık enerji tüketimi 10 MWh ve üzeri olan tüm tüketim noktalarındaki mevcut sayaçlar, uzaktan yönetilebilen Akıllı Sayaç PRO ile değiştirilecek.

ZORUNLULUK TARİHİ BELLİ OLDU!

Dönüşüm süreci için şirketlere bir uygulama takvimi sunuldu. Buna göre yenilenmesi gereken sayaçların yüzde 70’inin 1 Ocak 2027’ye, tamamının ise 1 Ocak 2028’e dek akıllı sayaçlarla değiştirilmesi zorunlu olacak.

Değişim sürecinde öncelik, serbest tüketici hakkını kullanan aboneler ile yüksek tüketim seviyesine sahip kullanıcıların bulunduğu noktalara verilecek.

Yeni uygulama, vatandaşların elektrik kullanımını daha kolay izlemesini sağlayacak. Akıllı sayaçlardan toplanan bilgiler, dağıtım şirketlerince Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’ye (EPİAŞ) aktarılacak.

Tüketiciler ise mobil uygulama ya da internet üzerinden kendi tüketim bilgilerine erişebilecek.

Olası veri görüntüleme problemlerine karşı dağıtım şirketlerine süre sınırı getirildi. Vatandaşın veriye erişememesi durumunda şirketler, sorunu en geç 48 saat içinde gidermek zorunda olacak.



